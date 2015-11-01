Renault Kangoo binek versiyona kavuştu

Renault Kangoo, yeni binek versiyonuyla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Renault marka kimliğinin izlerini taşıyan Kangoo, performans ve ekonomiyi bir arada sunan 1.5 dCi 90 bg ve 1.5 dCi 110 bg motor seçenekleriyle müşterilerinin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Binek Kangoo’nun ticari taksi olarak kullanılabilmesi ise aracın en önemli özelliklerinin başında yer alıyor. 88.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Renault Kangoo binek, Renault’nun Eylül ayında müşterilerine sunduğu ‘’Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde’’ kampanyasından da yararlanan araçlar arasında yer alıyor. Araç bedelinin yarısının satın alım sırasında nakit ya da takas ile ödendiği, kalan tutarın* yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendirildiği kampanyada kredi taksit ödemeleri de Ocak 2018’de başlıyor. Bu kampanyadan faydalanmayan müşteriler için ise 20.000 TL peşin, 12 aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunuluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor. Renault Kangoo Binek, müşterilerine gerekli kriterlere uyulması halinde ÖTV muafiyetinden yararlanma imkanı da tanıyor.