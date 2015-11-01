Renault Megane HB GT-Line 1.5 dizel EDC testi

Renault, yeni nesil Megane ile kompakt sınıfı karıştırdı. Test konuğumuz olan Megane HB GT-Line tasarımıyla dikkat çekiyor. Sportif ve radikal tasarım, yeni teknolojiler ve kendini kanıtlamış motor seçenekleriyle araç hiç olmadığı kadar iddalı hale geldi

Fransız otomotiv üreticisi Renault, yeni marka yüzüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Farklı tasarımlı LED farlar, gündüz farları ve burun tasarımıyla yollarda görmeye alışmadığımız türde otomobiller geliştiren marka, kompakt sınıfta da yeni nesil Megane HB ile tüm dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Sportif ve bir o kadarda farklı olan yeni tasarım, markanın geleceğini de gözler önüne seriyor. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni Megane HB, GT Line isimli versiyonuyla hem görsel hem donanım olarak rakiplerine meydan okuyor.

TAMAMEN LED AYDINLATMALAR

Yeni jenerasyonla birlikte canlı renk seçeneklerinin de sunulması, aracın tasarımının etkin şekilde kullanılıbilmesini sağlamış. Bize konuk olan aracın mavi rengi, GT Line versiyonuna özel. Kaslı bir görünüme sahip olan araç, geniş hava girişli tamponuyla da bunu destekliyor. Büyük logo artık bir marka kimliği halini alırken, farların altından uzayan ve virgülü andıran LED’ler de gelecek tasarımlardan izler sunuyor. Bombeli motor kaputu kaslı görünümü desteklerken çamurluklardaki GT Line logoları da elit tasarıma vurgu yapıyor. Aracın arka tasarımı da tıpkı ön bölüm gibi rakidal. Ortadaki marka logosuna kadar uzanan far grubu, 3 boyutlu tasarlanmış. LED aydınlatmaların kullanılığı farlar, gece ayrı bir görsel şölen sunuyor. Geniş arka tampondaki difüzör gibi ayna kapakları ve alaşık jantlarda da saten giri renk hakim.

KAÇ SÜRÜŞ MODU VAR?

Marka, dış tasarıma verdiği önemi iç mekandan da esirgememiş. Kapıyı açtığımızda ilk dikkat çeken unsur kuşkusuz dik konumlandırılan multimedya sistemi. Standartdı 7 inç olan dokunmatik ekran, 8.7 inçlik versiyonuyla konuğumuz da yer alıyor. Araçla ilgili neredeyse tüm ayarların yapılabildiği sistem, hızlı çalıştığı gibi algılamada da çok başarılı. Kadjar ile hayatımıza giren direksiyon simidi, yeni Megane’da da kullanılıyor. Kalınlığı iyi ayarlanmış direksiyon simidi, yumuşak bir dokuya sahip. 7 inçlik TFT renkli LED gösterge ekranı, sunulan 5 farklı sürüş moduna göre şekil değiştiriyor. Bu şekil, farklı renklerle de desteklenmiş. Spor, ekonomi, normal, konfor ve kişisel ayar seçeneklerinin sunulduğu Multi Sense sistemi, motor tepkisinden direksiyon sertliğine, motor sesinden vites değişim süresine kadar birçok alanda aracı etkiliyor. Aracın ses yalıtımı da başarılı.

434 LİTRELİK BAGAJ

GT Line’da sunulan yarış koltukları çok çok başarılı. Hem konfor hem sportiflik anlamında beğendiğimiz ön koltuklar gibi, arkadakiler de rahat. Sınıf ortalamalarının üzerinde bir hacim sunulan iç mekan kadar 434 litrelik bagaj da kullanışlı. Sportif süspansiyon sistemi, konfor konusunda da etkileyici. Yol tutuş yeteneği bir hayli artırılan Megane, sınıfının en iyileri arasında yerini alıyor. Sert manevralarda bile izinden çıkmayan araç, sportif sürüşü sevenleri de üzmüyor.

YÜKSEK HIZLAR ONUN İŞİ

Bize 1.5 litrelik dizel-EDC versiyonuyla konuk olan aracın bu kombinasyonla daha çok tasarruf yönü ağır basıyor. 110 beygir güç ve 250 nm tork üreten emektar dizel, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman EDC ile uyum içerisinde. 1386 kilogramlık otomobile rahatlıkla hareket ettiren motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 12.3 saniyede ulaştırabiliyor. Yüksek hızlara çıkmaya istekli olan motor, saatte 187 kilometre hıza ulaşabiliyor.

TÜKETİMİ NASIL?

Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 3.8 litre. Bu da 47 litrelik depoyla 1200 kilometrenin üzerinde menzil anlamına geliyor. Bizim kullanımımız da 5.1 litrelik ortalamayı tutturan araç, bu rakamla bile oldukça cimri.

GT-LINE FARKI NE KADAR?

Renault Megane HB, 89 bin 500 liradan başlayan (1.5 litre 90 beygir dizel, Joy) fiyatlarla satılıyor. Bize konku olan 1.5 litre dCi EDC kombinasyonlu GT Line paketiyse 114 bin 500 liralık etiket taşıyor. Gerek görsel gerek donanımsal olarak çok zengin bir paketle satılan bu versiyon, Icon seviyesinden yaklaşık 2 bin lira daha pahalı. Fiyat rakiplerle benzer seviyede.