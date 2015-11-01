Renault Megane R.S. 280 beygirle geldi

Renault Frankfurt Otomobil Fuar’ında biri konsept olmak üzere iki dünya prömiyeri gerçekleştirdi. Konsept otomobil SYMBIOZ’u ve pistlerden gelen Yeni Megane R.S.’i tanıtan marka, fuarın gözdesi oldu.

2017 Frankfurt Otomobil Fuarı, konsept otomobil SYMBIOZ’un dünya prömiyerine ev sahipliği yapıyor. SYMBIOZ, Renault’nun 2030 yılına ilişkin vizyonunu ve otomobilin günlük hayatımızdaki rolünü yansıtıyor. Elektrikli, otonom, internet bağlantılı ve otomobilin kullanıcıların yaşamları ile tamamen entegre olacak şekilde tasarlanmış Renault’nun yeni konsept otomobili, mobilitenin geleceğine yönelik ipuçları veriyor. Bu konsept etrafındaki dünyayla etkileşime giren özellikleri, teknolojisi ve tasarımıyla tamamen yeni bir seyahat deneyimi sunuyor. SYMBIOZ konseptinin yanı sıra Renault, aynı zamanda 2023 yılı gibi daha yakın bir zaman dilimi için öngörülen bir otomobilin ipuçlarını sunan bir demo araç geliştirdi. SYMBIOZ yol testleri bu yılın sonunda yapılmış olacak. Her iki otomobil de elektrikli, otonom ve çevreye tamamen duyarlı. Frankfurt Otomobil Fuarı’ndaki Renault standında, SYMBIOZ gibi otomobillerin gelecekte çevreleriyle etkileşime geçme biçimini deneyimleyebilecekler. Renault, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda aynı zamanda, segmentinde bir ilk olan 4Control sistemine sahip Yeni MEGANE R.S.’in de dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. MEGANE R.S., bir performans otomobili ve en üst sürüş keyfi için benzersiz bir deneyim sunuyor. Keskin dönüşler yapabilerek son derece atak olabilmenin yanı sıra, Yeni MEGANE R.S. yüksek hızlarda etkileyici viraj stabilitesi sağlıyor.

SYMBIOZ GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Elektrikli otomobil teknolojisinin öncü markası Renault, konsept modeli SYMBIOZ ile geleceğin teknolojisi olan otonom sürüş alanında da iddialı olacağının ipuçlarını veriyor. Yadsınamaz çevre kirliliği ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 2030’lu yıllardaki otonom, elektrikli ve internete bağlı mobilite dönemine Renault markası şimdiden hazırlanıyor. Temelini daha pratik ve eğlenceli bir yaşam deneyimi için dijital hayatlarına her an erişebilen kullanıcıların oluşturduğu bu heyecan verici inovatif gelişme, Renault’nun vizyoner bakış açısını gözler önüne seriyor.” dedi.

İÇİ EV KONFORUNDA

Renault SYMBIOZ konsept otomobil, evin yoldaki bir uzantısı olmak için tasarlandı. Böylece kabinin herhangi bir modern ev gibi yaşanabilir olmasını sağlamak amaçlanıyor. SYMBIOZ’un iç kısmı, yolcular için maksimum refahı sağlamak için özenle tasarlandı. Böylece aktif hale getirildiğinde otonom sürüş sisteminden tam olarak yararlanılabiliyor ve seyahat etmek daha kolay ve keyifli bir deneyim haline geliyor. Otonom sürüş sistemi açıldığında, direksiyon kolonu ve direksiyon, gösterge tablosunun içine katlanıyor ve pedallar ile gösterge tablosu otomatik olarak yaklaşık 15 cm geri çekiliyor. Koltuklar ise gerçek koltuklara dönüşmek üzere küçülüyor. Sürücü yalnız olmadığında kabin düzenlemesi tamamıyla değiştirilebiliyor. Sürücü ve ön yolcu, koltukları 180 derece döndürülerek diğer yolcularla yüz yüze dönebiliyor ve tüm işlemi daha kolay hale getirdiği için kol dayama yerleri katlanıyor. Küçük kol saati benzeri dokunmatik ekranlar, emniyet kemerlerine entegre şekilde konumlandırılıyor. Yolcular, koltuklar çevrildiğinde bile, klima, müzik, vb. donanımları kontrol edebiliyorlar. Otonom sürüş modunu kapatmak için sürücünün tüm sürüş kontrollerine de erişimi bulunuyor.

2023 İÇİN YENİ BİR DENEYİM

Renault SYMBIOZ Demo aracı, 2023 vizyonunun ipuçlarını sunuyor ve Renault’yu kabin modülerliği ve otomobilin duyusal deneyimi bakımından en yenilikçi konuma taşıyor. Renault, yıl sonunda SYMBIOZ Demo için test sürüşleri organize etmeyi planlıyor. Aracın iç mekan düzeni, seçilen sürüş moduna göre değişiklik gösteriyor: Klasik, dinamik ve AD modu. AD modu seçildiğinde sürücü, boş zamanlarını nasıl geçireceğine bağlı olarak üç yolculuk deneyiminden birini seçebiliyor. Kabin düzeni de buna göre değişiyor. Mevcut MULTI-SENSE sisteminin bir sürüm yükseltmesi olan Renault MULTI-SENSE 3.0 sisteminin sayesinde, yolcular seçilen sürüş moduna dayanan yeni bir duyusal deneyimin keyfine varıyorlar. Koku alma (farklı kokular), işitme (sesli ortam seçimi) ve görme (Klasik modda beyaz, Dinamik modda kehribar ve AD modunda altın gibi çeşitli aydınlatma ortamları) gibi duyular uyandırılıyor.

ELEKTRİKLİ VE OTONOM SÜRÜŞ

Renault, Z.E. (Sıfır Emisyon) stratejisini sürdürmeye devam ediyor. Renault SYMBIOZ konsept otomobil ve demo araç tam elektrikli motorlara sahip. Renault, Avrupa’da elektrikli araç öncü ve lider markası konumunda yer alıyor. Performans bakımından, SYMBIOZ demo araç 500 kW’lık maksimum güç ve 660 Nm’lik tepe tork değeri sağlıyor. 0 – 100 km/sa hızlanması 6 saniyeden kısa sürede gerçekleşirken, otoyolda gerçek sürüş koşullarında 500 kilometrelik menzili aşıyor. 72 kWh’lik akülerin kapasitelerinin yüzde 80’i sadece 20 dakika içinde şarj edilebiliyor.

İNTERNET BAĞLANTISI VAR

SYMBIOZ ve demo araç üzerindeki gelişmiş dahili internet bağlantı sistemi, sürücü ve yolcuların dijital hayatlarına her an erişmelerini ve geniş bir hizmet yelpazesinden yararlanmalarını sağlıyor. Otomobilin içine girdiklerinde nerede oturduklarına bakılmaksızın yolcular otomatik olarak belirleniyor. Diğer işlevlerle birlikte, koltuk ayarları ve müzik ve video tercihleri de hemen işleme alınıyor. Yolcular ev ortamında veya ofiste olduğu gibi dijital ortamlarına, medyalarına ve hizmetlerine erişebiliyor. Emniyet kemeri kontrol ekranları ve gösterge tablosu ekranı gibi çeşitli HMI uygulamaları, TV, buzdolabı gibi ev aletleri ile uzaktan etkileşim kurmak için bir Wi-Fi bağlantısı yoluyla dış dünyadan veri sağlıyor. Gelişmiş dahili internet bağlantı sistemi de diğer araçlarla ve yol altyapısıyla etkileşim içinde olarak bir güvenlik unsuru oluşturuyor.

280 BEYGİR GÜCÜNDE MEGANE R.S.

Renault, MEGANE serisini yeni ikonik spor versiyonu ile genişletiyor. Renault, direkt yakıt enjeksiyonlu yeni bir turbo motor ile çok daha güçlü hale getirilen ikonik otomobilin üçüncü kuşağı olan Yeni MEGANE R.S.’i görücüye çıkarıyor. Yeni MEGANE R.S. 4CONTROL sistemi ile sıra dışı ataklık, hem yol hem de yarış pisti için gelişmiş dinamik sürüş özelliğine sahip. Dört silindirli 1.8l (1798 cc) motora sahip olan ve 280 bg motoruyla 390 NM’lik tork üreten yeni MEGANE R.S., dakikada 6000 devir ortalamasıyla sınıfının en iyileri arasında yer alıyor. Yeni MEGANE R.S.’in Sport ve Cup versiyonunlarında bulunan dört çeker ve kendi segmentinde bir ilk olan 4CONTROL sistemi ile donatılması, modele yüksek hızlarda keskin dönüş ve etkileyici viraj stabilitesi sayesinde sıra dışı bir çeviklik sağlıyor.

6 KADEMELİ EDC ŞANZIMAN

Yeni MEGANE R.S.Renault’nun motorsporları konusundaki uzmanlığından ve tutkusundan yararlanan bir otomobil. Keskin hassasiyet için tamamen yeniden tasarlanmış bağımsız ön süspansiyon ile birlikte Cup versiyonunun yeni Torsen kilitli diferansiyeli, çekiş ve viraj alma hızlarını geliştiriyor. Yeni MEGANE R.S., ilk kez altı ileri manuel vites veya altı kademeli EDC çift kavramalı otomatik iki tip vites kutusu seçeceğine sahip ve direksiyona entegre vites değiştirme kolu bulunuyor. Yeni Megane R.S.’in daha geniş tutulmuş ve daha büyük iz genişliğine sahip 18 veya 19 inç jantları, yol tutuş performansını destekliyor. Yeni MEGANE R.S.’in tasarımı, Renault Sport tarafından tekrar gözden geçirilen bir arka difüzör, bir F1 tarzı ön bıçak ve bir 3D petek desenli ön ızgara da dahil olmak üzere motorsporları dünyasından birçok ipucunu içeriyor. Yeni MEGANE R.S., hem Renault Sport Racing hem de Renault Sport Cars’ta ortak olarak kullanılan yeni Renault Sport logosunu taşıyan ilk seri üretim otomobil olurken, yeni bir dinamik gövde rengi olan Turuncu da seçenekler arasında yer alıyor.

YARIŞ MODU DA VAR

Yeni MEGANE R.S., sürücülerin beş sürüş modu arasından seçim yapmasını sağlayan Renault’nun MULTI-SENSE sistemi ile donatıldı: Comfort (Konfor), Normal, Sport (Spor), Race (Yarış) ve Perso (Kişiselleştirilmiş). Ayrıca, R-LINK 2 tabletini kullanarak etkinleştirilebilen veya kapatılabilen bir sürücü yardımları seti (ADAS) de aracın mevcut özellikleri arasında yer alıyor.

Renault Sport, Yeni MEGANE R.S.’in 300 beygir gücündeki ‘Trophy’ versiyonunu ise 2018’in sonunda tanıtacak.