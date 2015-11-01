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Renault modellerinde ekim fırsatı

Renault modellerinde ekim fırsatı
42 dakika önce
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Ekim ayında yeni bir Renault sahibi olmak isteyenlere sıfır faiz fırsatı sunuluyor.

Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 30.000 TL kredi 12 ay ya da 12.000 TL kredi36 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde isemüşteriler, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip. Renault, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç)modellerinde 20.000 TL kredi ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor.Daha fazla kredi ve vadelerde maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı bulunuyor.* Megane Sedan Joy için tüm kredi tutarları ve vade seçenekleri için yüzde 1,29 faiz oranı sunuluyor. Talisman ve Symbol modellerinde ise 12.000 TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı bulunuyor. Ekim ayında Clio HB 59.900 TL,Clio ST 67.550 TL, Megane HB 68.350 TL, Megane Sedan 69.350 TL, Kangoo 57.950 TL, Captur 85.850 TL, Kadjar 100.050 TL ve Talisman 137.600 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault’nun hafif ticari modellerinde de özel fırsatlar var. Master ve Trafic modellerinde 30.000 TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı mevcut.* Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim olanağı yer alıyor.

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