Renault R.S. 18 modelini tanıttı

Renault Sport Formula 1 Takımı, yeni sezonda yarışacağı Renault R.S. 18 aracını tanıttı. Yeni F1 aracı, takımın artan performansını destekliyor. Nico Hülkenberg ve Carlos Sainz yeniden takım pilotu olarak yer alıyor.

Renault Sport Formula 1 Takımı, yeni sezonda yarışacağı Renault R.S. 18 aracını tanıttı. Renault fanları, takımın 2018 sezonunda yarışacağı Renault R.S. 18’i lansmanda yakından görme fırsatı buldu. Aracın yeni siyah-sarı tasarımı 360 derece görüntü ile gün yüzüne çıkarıldı. Renault R.S. 18, Renault Sport Formula 1 Takımı’nın 2016’da Formula 1’e dönüşünden bu yana kullandığı üçüncü araç oldu. R.S. 18, 2017 sezonu sırasında geliştirilen konsept ve geliştirmeler sonucu ortaya çıktı. İyileştirilmiş bir süspansiyon konsepti ile sunulan Renault’nun yeni F1 aracı, daha yüksek aerodinamik kuvvetine sahip. 2018 yılındaki teknik regülasyonlara uyum sağlaması için zorunlu olarak eklenen ‘halo’ olarak bilinen kokpit korumasının yanı sıra yeniden tasarlanan motor kapağı R.S. 18’de dikkat çeken ayrıntılar arasında yer alıyor.

MAKSİMUM GÜÇLE GAZLAYACAK

1.6l turbo şarjlı V6 Renault R.E.18 motoru R.S.18’e hayat veriyor. Motorun performansı, Viry-Châtillon’da hayata geçirilen güçlü dyno test programı ile maksimuma çıkarıldı ve dayanıklıklık artırıldı. R.S. 18, İngiltere’deki Enstone ve Fransa’daki Viry ekiplerinin ortak çalışması ile geliştirildi. Geçen yıl Enston tesislerinde; CFD süper bilgisayarındaki iyileştirmeler, rüzgâr tüneli, yarış ekibi operasyon odası, şanzıman dyno, makine atölyesi ve genişletilmiş tasarım ofisi gibi önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu yatırımlar, meyvesini vermeye başladı; Renault Sport Forumla 1 Takımı, Takımlar Sıralaması’nda 2016’da dokuzuncu sıradayken, 2017 sezonunu altıncı sırada bitirdi. Sezon açılından önce, Grand Prix ekipleri, Barcelona’daki Circuit de Barcelona-Catalunya’da dört günlük test sürüşleri gerçekleştirecekler.