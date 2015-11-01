Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi

Otomotiv sektöründe ÖTV indirimi

Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Opel’in yeni SUV modeli Crossland X temmuza hazır

Şubat ayında Nissan fırsatı

Şubat ayında Nissan fırsatı

Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

2016 stokları oto pazarına ocak ayında can verdi

2016 stokları oto pazarına ocak ayında can verdi

Yeni Seat Ibiza abisinin yolundan gidiyor

Yeni Seat Ibiza abisinin yolundan gidiyor

Honda’nın 2017 FIA WTCC EKİBİ BELLİ OLDU

Honda’nın 2017 FIA WTCC EKİBİ BELLİ OLDU

Otokoç tek başına pazarın yüzde 8’ini sırtladı

Otokoç tek başına pazarın yüzde 8’ini sırtladı

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota toyota haberleri tüketim türkiye yeni

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Renault Trezor 2016’nın en güzel konsept otomobili oldu

Renault TREZOR, Festival Automobile International’de 2016’nın En Güzel Konsept Otomobili Ödülünü elde etti. Renault TREZOR, gelecekteki Renault modellerine ait tasarım ve teknoloji ipuçlarını taşıyan yüzde yüz elektrikli bir GT konsept olarak ön plana çıkıyor. “Tasarım stratejimizi sürdürmek için bize ilham veren bu ödül için jüriye teşekkürlerimi sunarım,” diye duygularını ifade etti Renault Tasarım Direktörü Laurens […]

6 saat önce -
Facebook 0 Twitter 0

Renault TREZOR, Festival Automobile International’de 2016’nın En Güzel Konsept Otomobili Ödülünü elde etti. Renault TREZOR, gelecekteki Renault modellerine ait tasarım ve teknoloji ipuçlarını taşıyan yüzde yüz elektrikli bir GT konsept olarak ön plana çıkıyor.

“Tasarım stratejimizi sürdürmek için bize ilham veren bu ödül için jüriye teşekkürlerimi sunarım,” diye duygularını ifade etti Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, “TREZOR’un taşıdığı güçlü ve duygu dolu hatlar, gelecekteki modellerimize ilişkin tasarım ve teknoloji konusunda ipuçları veriyor. Ayrıca yakın zamanda gözler önüne serilecek olan yeni bir Renault konsept otomobiller döngüsünün de başlangıcını oluşturuyor” dedi.

GELECEK MODELLERE İLHAM VERECEK

“Jüri bu ödülün TREZOR’a verilmesini uygun buldu çünkü son derece güzel, duygu dolu ve zarif,” diye duygularını ifade etti Festival Automobile International Başkanı Rémi Depoix, “TREZOR, bir kopnsept otomobile verilebilecek en somut örnek ve bizler de tasarımı ve detaylara verilen önem arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. TREZOR’un, Renault’nun gelecekteki modellerine ilham verecek hassas bir yaratıcı çalışma olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

TREZOR İÇ MEKANI

Renault TREZOR sıcak, duygu dolu ve zarif hatlara sahip. Aracın ön kısmında son derece iddialı C formunda far imzası bulunuyor. Renault’nun gelecekteki modellerinin tasarmı, TREZOR’un DNA’sından ilham alacak ve çizgileri daha akıcı hem daha olgun hale gelecek. TREZOR’un iç tasarımı sürüş keyfine vurgu yapıyor. Aracın iç mekânında kokpit konseptine sahip büyük bir dokunmatik ekran yer alıyor. Bu kişiselleştirilebilir, internet bağlantılı ara yüz, ahşap ve deri olmak üzere prestijli malzemelerle çevrili. Gelecekteki Renault modellerinin iç mekanları da TREZOR’un zarif tasarım trendi ve internet bağlantılı teknolojilerinden ilham alacak.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr