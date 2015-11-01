Renault üçüncü kez en iyisi oldu

7 saat önce

Renault, Telephone Doctor firması tarafından düzenlenen ve Türkiye’deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi’nde üst üste üçüncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çağrı merkezlerini arayan müşterilere verilen hizmet kalitesinin ölçüldüğü Kalite Ligi’nde; Selamlama, Aktif Dinleme, Analiz Etme, Sorularla Yönlendirme, Güzel Konuşma, Yaklaşım, İstekli Ses Tonu, Kurumsal Duruş, Yetkin Konuşma ve Kapanış gibi önemli kriterler değerlendirme sürecinde göz önünde bulunduruluyor. Otomotiv, finans, sigorta ve bankacılık gibi Türkiye’nin önemli sektörlerinden toplam 34 firmanın yer aldığı yarışmada Renault, tüm rakiplerini geride bırakarak müşteri odaklı yönetim anlayışını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Renault Müşteri Memnuniyeti Ödül Listesi

Telephone Doctor 2016 – 2017 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi

Telephone Doctor 2015 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi

Telephone Doctor 2014 Kalite Ligi Birincilik, En İyi Çağrı Merkezi

IMI (Int Management Institute) En İyi Müşteri Deneyimi Birincilik ödülü

A.C.E Awards Otomotiv Grubu Birincilik, 2017

A.L.F.A Awards Otomotiv Grubu Birincilik, 2016

A.L.F.A Awards Otomotiv Grubu Birincilik, 2015

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