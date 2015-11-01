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Renault ve Dacia’dan kış güvenliği

Renault ve Dacia’dan kış güvenliği
34 saniye önce
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Renault ve Dacia araç sahipleri, otomobillerini kış aylarına fırsatlarla hazırlıyor. 13 Kasım – 23 Aralık 2017 tarihleri* arasında yetkili servislerde geçerli olan Kış Güvenlik Servis Kampanyası kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde bakım, mekanik ve ön cam onarımları, aksesuar fix paketleri ve Elf motor yağları yüzde 20 avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Ayrıca müşteriler, kampanya kapsamında 4 adet Michelin lastik alımında, 100 TL değerinde Opet akaryakıt çeki kazanıyor. Kampanya dahilinde Axess ve Maximum kart ödemelerinde artı 6 taksit, Paraf ödemelerinde ise artı 5 taksit imkanı bulunuyor.

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