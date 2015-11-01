Renault ve Dacia’yı şimdi al seneye öde

5 saat önce

Renault ve Dacia haziran ayına özel kampanyalarla tüketicilere sesleniyor. Her iki marka modellerinde kampanya dahilinde olanları ‘Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde’ seçeneğiyle büyük kolaylık sağlanıyor.

Renault, Temmuz ayında Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. “Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde!” kampanyası kapsamında araç bedelinin yarısı satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile ödenirken, kalan tutar* yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendiriliyor. Üstelik kredi taksit ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor. Bu kampanyadan faydalanmayan müşterileri için ise 20.000 TL peşin, 12 aya kadar sıfır faiz seçenekleri sunuluyor. Daha fazla kredi** ve vade taleplerinde, 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor.

20 BİN LİRAYA SIFIR FAİZ

Renault, Captur ve Megane Sedan modellerinde 20.000 TL ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz fırsatı sunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor. Talisman, Kadjar ve Symbol modellerinde ise 12.000 TL ve maksimum 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı bulunuyor. Temmuz ayında Clio HB 55.800 TL, Megane Sedan 68.000 TL, Kangoo 54.400 TL, Captur 81.450 TL, Kadjar 98.100 TL, Talisman 123.100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault, hafif ticari modellerinde de müşterilerine özel fırsatlar sunuyor. Master ve Trafic modellerinde 34.000 TL, 12 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48.000 TL 24 aya kadar yüzde 0,79 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim olanağı yer alıyor.

DACIA TEMMUZ KAMPANYASI

Temmuz ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. Dacia’nın Sandero modelinde geçerli olan ‘’Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde’’ kampanyasıyla müşteriler, araç bedelinin yarısını satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile öderken, kalan tutarı* yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredi ile ödeme şansına sahip oluyor. Üstelik kredi ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor. Bu kampanyadan faydalanmak istemeyen Sandero müşterileri ise 20.000 TL peşin, 20 aya kadar sıfır faiz fırsatına sahip oluyor. Daha fazla kredi** ve vade taleplerinde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor. Dacia’nın Sandero modeli 45.500 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

48 AYA VARAN VADE SEÇENEĞİ

Dokker Combi ve Dokker Van modellerinde 20.000 TL peşin, maksimum 12 aya kadar sıfır faiz, daha fazla kredi** ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı yer alıyor. Duster, Lodgy ve Logan MCV modellerinde ise 12.000 TL peşin, maksimum 48 aya kadar sıfır faiz oranları bulunuyor. Daha fazla kredi** ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,24 sabit faiz oranı bulunuyor. Dokker Combi 52.250 TL, Dokker Van 44.250 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Duster 60.800 TL, Lodgy 69.250 TL ve Logan MCV 51.350 TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

TİCARİ TAKSİDE 1500 LİRA İNDİRİM

Dacia marka ticari taksi almak isteyen müşterileri ise 1.500 TL’lik özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor.