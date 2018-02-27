Renault’dan 10 bin liralık hurda indirimi

Renault, müşterilerine yeni bir araç sahibi olmak için fırsat sunuyor.

16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşteriler bu kampanyadan faydalanabiliyor. 15 Mart 2018 tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında 2018 model Megane Sedan ve Clio HB’in perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyat üzerinden 10.000 TL indirim sağlanıyor. Kampanya dahilinde şartlar yerine getirildiğinde Clio HB 54.800 TL, Megane Sedan ise 72.850 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.