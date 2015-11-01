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Renault’un otonom aracı SYMBIOZ hazır

Renault’un otonom aracı SYMBIOZ hazır

Renault’nun mobilitenin geleceğine ilişkin vizyonunu yansıtan bir konsept otomobil : otonom, elektrikli ve internet bağlantılı. Renault SYMBIOZ’un ilk gösterimi Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Bu yeni konsept model TREZOR ile başlayan yeni tasarım döngüsü kapsamında Renault, SYMBIOZ ile 2030 yılına ilişkin otomobil vizyonunu yansıtıyor. Bu konsept model ile Renault, gelecekteki otonom, elektrikli ve internet bağlantılı mobiliteye […]

8 dakika önce -
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Renault’nun mobilitenin geleceğine ilişkin vizyonunu yansıtan bir konsept otomobil : otonom, elektrikli ve internet bağlantılı. Renault SYMBIOZ’un ilk gösterimi Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilecek. Bu yeni konsept model TREZOR ile başlayan yeni tasarım döngüsü kapsamında

Renault, SYMBIOZ ile 2030 yılına ilişkin otomobil vizyonunu yansıtıyor. Bu konsept model ile Renault, gelecekteki otonom, elektrikli ve internet bağlantılı mobiliteye yönelik ipuçları veriyor. Renault SYMBIOZ Eski Yunanca’da “birikte yaşamak” anlamına gelen “symbiosis” kelimesine gönderme yapıyor. Otomobilin geleceğini yansıtan bu yeni konsept model, çevreye duyarlı ve sürücülerin dijital dünyası ile sürekli etkileşim içinde olmak üzere tasarlandı. 12 Eylül’de Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi gerçekleştirilecek modelin isminde yer alan “Z” harfi Z.E. teknolojisine gönderme yapıyor.

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