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SEAT’lar iklim şartlarına hazırlanıyor

SEAT’lar iklim şartlarına hazırlanıyor
03 Nisan 2017 Pazartesi
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SEAT’ın geliştirdiği tüm yeni modeller, markanın üretim merkezinde bulunan ve çöl sıcaklarından kutup soğuklarına kadar her türlü hava koşulunun oluşturulabildiği iklim odasında zorlu testlere tabi tutuluyor.

SEAT’ın Barselona’daki Martorell Üretim Merkezi’nde bulunan iklim odasında Sahra Çölü sıcağından, kutup soğuklarına kadar her türlü zorlu hava ve iklim koşulları birkaç dakika içinde oluşturulabiliyor. İspanyol markanın geliştirdiği yeni modeller ve otomobil parçaları, bu odada sıfırın altında 40 santigrat dereceden, 110 santigrat dereceye kadar farklı iklim şartlarında bir dizi zorlu teste tabi tutuluyor. Mühendisler böylece, bu parçaların en uç koşullarda bile verimliliğini kontrol edebiliyorlar. Bu odada farklı hava sıcaklıklarının yanında; nem veya kuru hava şartları gibi diğer dış atmosferik koşullar da oluşturulabiliyor. Böylece kaporta ve diğer aksamların paslanmaya karşı dayanıklılığı da test edilebiliyor. SEAT kalite mühendisleri, bu odada Xenotest adı verilen teknoloji ile ayrıca güneş ışığının gücünü de simule ediyorlar. Mühendisler, aynı odada hem Meksika’nın yakıcı güneşini hem de Kuzey Avrupa’nın nispeten daha zayıf olan güneş ışınlarını otomobil parçalarına 120 güne varan süre boyunca yansıtarak, parçaların performansını ölçebiliyor. Tüm bunların yanında, yeni SEAT modelleri satışa sunulmadan veya yeni parçalar seri üretime geçmeden, dünyanın farklı iklimlerinde de gerçek ortamlarda test ediliyor.

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