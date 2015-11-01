Son Dakika:
 
       

Son haberler

Fotoğraf-Video

Sıfır otomobile zam geliyor

Sıfır otomobile zam geliyor

Tüketici odaklı hizmetlerle büyüyor

Tüketici odaklı hizmetlerle büyüyor

Ses yok görüntü var

Ses yok görüntü var

Hyundai’nin i30’u Avrupalı rakiplerini kıskandıracak

Hyundai’nin i30’u Avrupalı rakiplerini kıskandıracak

Jeep Compass Türkiye için baharı bekliyor

Jeep Compass Türkiye için baharı bekliyor

Yeni Peugeot Partner Tepee elektriklendi

Yeni Peugeot Partner Tepee elektriklendi

Hyundai i30N ile buz üstünde

Hyundai i30N ile buz üstünde

Audi A5 Sportback hafifledi

Audi A5 Sportback hafifledi

Hyundai’nin yeni çevrecisi: FE Concept

Hyundai’nin yeni çevrecisi: FE Concept

RS motorlu Honda Civic HB Türkiye’de

RS motorlu Honda Civic HB Türkiye’de

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

Sıfır otomobile zam geliyor

Sıfır otomobile zam geliyor

ÖTV ile birlikte yüzde 5-15 fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillere Nisan ayında bu kez yüzde 20 civarında kur farkı zammı yapılması bekleniyor. Sektörün öngörüsüne göre sıfır otomobilde yüzde 15’lik bir daralmaya neden olacak bu durum, ikinci el otomobil pazarını zirveye taşıyacak. 2016’da 5.8 milyon olan ikinci el otomobil satışlarının bu yıl 6.5 milyon adede çıkması […]

20 saat önce -
Facebook 0 Twitter 0

ÖTV ile birlikte yüzde 5-15 fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillere Nisan ayında bu kez yüzde 20 civarında kur farkı zammı yapılması bekleniyor. Sektörün öngörüsüne göre sıfır otomobilde yüzde 15’lik bir daralmaya neden olacak bu durum, ikinci el otomobil pazarını zirveye taşıyacak. 2016’da 5.8 milyon olan ikinci el otomobil satışlarının bu yıl 6.5 milyon adede çıkması öngörülüyor.

Otomobil piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Borusan Manheim Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu, geçtiğimiz yıl Kasım sonunda yapılan ÖTV zammı ile yüzde 5-15 arasında fiyat artışı yaşayan sıfır otomobillerin, şimdi de 2017 modellerle birlikte kur farkı zammı ile karşı karşıya kalacağını açıkladı. Distribütörlerin ve Yetkili Satıcıların kar marjlarının son derece daraldığını ifade eden Terzioğlu, “Fiyatları hesaplı olan 2016 model sıfır km araçlarda sona gelindi ve 2017 model otomobillere yaklaşık yüzde 20’ye varan kur farkı zammı uygulanmaya başlandı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nin görüşüne (OYDER) göre ÖTV’deki artış ve kur farkı zammının da etkisiyle sıfır otomobil piyasasında yüzde 15’lik bir daralma yaşanabilir. Geçen yıl 1 milyon adet sıfır otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı ülkemizde, 2017’de bu sayının 850 bin adet civarında olması bekleniyor” dedi.

2017 İKİNİCİ EL OTONUN YILI OLACAK

ÖTV ve kur artışı etkisiyle artan sıfır araç fiyatları yüzünden talebin ikinci ele kayacağını belirten H. Zafer Terzioğlu, “Örneğin 2011 – 2012 model otomobili olanlar, bunları satıp, eskinin yenisi olarak tabir ettiğimiz 2015 – 2016 otomobilleri satın alacaklar” dedi. Terzioğlu ayrıca, bu gelişme karşısında 2017 yılının ikinci el otomobil yılı olacağını düşündüklerini söyledi.

FAİZLER YÜZDE 1’DE KALMALI

Sıfır otomobil piyasasında bu yıl yaşanacak yüzde 15’lik daralmanın, ikinci el otomobil piyasasına canlanma olarak yansıyacağını ifade eden Terzioğlu, “Geçen yıl ülkemizde 5.8 milyon adet ikinci el otomobil satıldı. 2017’de ise bu rakamın 6.5 milyon adede çıkmasını bekliyoruz” dedi. Bankaların verdiği kredi faizlerinin belirli bir seviyede dengelenmesi gerektiğini söyleyen Terzioğlu, “Hükümetin aldığı tedbirler doğrultusunda şu an kredi faizleri konutta aylık yüzde 1’in altında, otomobilde ise yüzde 1.2’ler seviyesinde. Oranlar bu şekilde devam ederse, hem sıfır otomobil pazarı bu süreci fazla yara almadan atlatır hem de ikinci el piyasasındaki canlılık artarak devam eder” dedi. Borusan Manheim’ın geçen yıl 20 bin adet ikinci el otomobil satışı gerçekleştirdiğine dikkat çeken Terzioğlu, 2017’de 25 bin adetlik bir satış hedefleri olduğunu bildirdi.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Videolar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr