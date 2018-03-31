Elektrikli otomobillere hazırlanıyoruz

Yılı paralel bir pazarda tamamlamayı hedefleyen otomotiv pazarında yüzde 25 büyümeyi hedefleyen Suzuki Türkiye, pazarın dönüşümüne kendini hazırlıyor. Genel Müdür Karaarslan, “Elektrikli otomobillere, kendimizi ayarlıyoruz” dedi.

Yeni torba yasa ile 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin TL’ye kadar ÖTV teşviki getirildi. Yeni düzenlemeden sonra yaklaşık 6 milyon eski araç sahibi araçlarını trafikten çekmeleri halinde, araç başına 10 bin TL’lik ÖTV indirimi alacak. Bunun yerinde ve doğru bir uygulama olduğunu belirten Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, “Bunun iki sebebi var. Eski araçlar fazla yakıt tüketiminden dolayı çevreyi de daha çok kirletiyor. Uygulamayla hem bunun önüne geçiliyor hem de eski araçlar trafikten alınıyor. Hurdaya teslim edildikten sonra bu teşvik verilmesi güzel oldu, geçmişte buna benzer çalışmalarda bazı problemler yaşandı. Birtakım markalara ve genelde pazara yansıyacaktır” şeklinde konuştu.

SUZUKİ YÜZDE 25 BÜYÜYECEK

Sektörün yanı sıra Suzuki için de değerlendirmelerde bulunan Karaarslan, bu yıl için yüzde 20-25 oranında büyüme beklediklerini anlattı. Karaarslan, yeni yapılanmayla birlikte 2016 yılında otomobil, 2015’in sonunda da motosiklet ve deniz motorları satışına başladıklarını belirterek, “İlk hedefimiz olan 10 binli adetlere 1.5-2 yıl içinde ulaşmayı amaçlıyoruz. Sonra da yeni modellerle artış sağlayacağız” dedi. Karaarslan, şöyle konuştu: “Kurum içi birtakım projelerimiz var, teknolojik gelişmeler bize de yansıyacaktır; hibrit sistemlere, elektrikli otomobillere, kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz.”

DİZEL SATIŞLARI 3 YILDA DÜŞECEK

Elektrikli ve otonom araçlara geçişin 2-3 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmeyeceği öngörüsünde bulunan Ümit Karaarslan, “Çünkü çok bağlantılı yan sanayiler var. Onları bir anda kapatıp hemen elektrikli, otonom araçlara geçişin kolay olmayacağını düşünüyorum. Bu araçlarda Kanada ve ABD gibi ülkelerde problemler oldu. Burada da teknik problemler olacaktır. Otonom aracın güvenlik sistemini halletmek yıllar alacaktır. Ama 5 yıl sonra her şey Türkiye’de de olacaktır. 2025-2030 arası da elektrikli araçlara doğru kayma olacaktır. Dizel otomobillerde azalışı 3-4 sene içerisinde görebiliriz” dedi.