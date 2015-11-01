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Tatilinin Keyfini Yepyeni Bir Hyundai İle Çıkarın

Tatilinin Keyfini Yepyeni Bir Hyundai İle Çıkarın
2 dakika önce
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Hyundai, i10, i20, i30, Elantra ve Tucson modelleri için özel olarak hazırladığı kampanya ile yaz tatiline yeni bir otomobille çıkacaklara üstün fırsatlar sunmuş oluyor.

Hyundai, geniş kapsamlı satış avantajlarına Haziran ayında da hız kesmeden devam ediyor. Hızla yaklaşan yaz tatili öncesinde otomobilsiz kalmak istemeyenler ya da eski otomobilini yepyeni bir modelle değiştirmek isteyenler için üstün avantajlar sunan Hyundai, tüm müşterilerini ülke genelindeki Hyundai Yetkili Satıcıları’na davet ediyor. Hyundai’nin Haziran ayının sonuna kadar geçerli olacak satış fırsatları dahilinde, A segmentinin lideri i10, 12 bin TL kredi için 12 ay 0 faiz ve ayrıca 2.500 TL’ye varan indirim ile satışa sunuluyor. Hyundai i20’nin benzinli ve dizel tüm versiyonlarında geçerli olmak üzere 15 bin TL, 15 ay için yüzde 0 faiz imkanı sunulurken, C segmentinin yeni oyuncusu i30 ise 40 bin TL, 36 ay için yüzde 0,99’dan başlayan kredi veya 3.500 TL’ye varan takas indirimi seçenekleri sunuluyor. Hyundai Elantra ve Tucson da ise tıpkı i30 gibi 40.000 TL, 36 aylık vade için yüzde 0,99’dan başlayan kredi seçeneği sunuluyor. Elantra’da 4.000 TL veya 4.500 TL’ye varan takas indirimi seçenekleri de sunulan diğer avantajlar olarak öne çıkıyor.

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