Tesla yine bir ilke imza atıyor. Özellikle elektrikli ve daha çok Tesla sahiplerini sevindirecek haber Elon Musk’tan geldi. Tesla içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa’nın birçok ülkesine istasyon yatırımı yapacak.

Tüm dünyada en çok konuşulan otomobil markalarından biri olan Tesla, yeni proje için düğmeye basıyor. Elektrikli araç ve özellikle Tesla sahiplerini sevindirecek bir proje için atağa geçen Elon Musk, şarj endişesine tamamen son veriyor. Twitter hesabından açıklama yapan Elon Musk, Türkiye’nin de dahil olduğu tüm Avrupa’da şarj istasyonları ağını genişletiyor. Elon Musk Twitter hesabından gelişmeyi şöyle duyurdu: İrlanda’dan Kiev’e, Norveç’ten Türkiye’ye kadar geniş bir şarj istasyonu ağı yapılacak. Musk Tesla’nın önümüzdeki yıl ‘Avrupa’nın yüzde 100’ünü’ kapsayacak şekilde Supercharger – Süper Şarj İstasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

MODEL 3 GELMEDEN İSTASYONLAR KURULACAK

Musk’ın İngilizce yaptığı açıklama ise şöyle: “From Ireland to Kiev (Ukraine), from Norway to Turkey.” Ayrıca İrlanda’nın bazı bölgelerinin Süper Şarj İstasyonlarına gerçekten fazlasıyla ihtiyaç duyduğundan da bahsediliyor. Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Avrupa pazarlarında geri kalmamak için çeşitli ülkelerde showroom bile açtı. Ayrıca şirket aracın Avrupa versiyonuna Kombine Şarj Sistemi (CCS) hızlı şarj uyumlu bağlantı noktaları ile donatacağını da belirtti. Tesla Model 3 gelmeden Super Şarj Cihazlarını CCD fişlerine yükseltecek. Şirket mevcut şarj istasyonlarını CCS portları ile donatıyorsa yeni kurulumlar doğrudan bu port desteği ile yapılabilir. CCS teknolojisi Avrupa’da yaygın olarak kullanılıyor. Doğal olarak Tesla’nın Süper Şarj Ağının diğer elektrikli araçların kullanımına açıp açmayacağı merak ediliyor.