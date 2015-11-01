Tofaş 5 Egea’yı eğitime hibe etti

Tofaş, Mesleki Eğitime Destek Programı kapsamında İstanbul’daki eğitim kurumlarına araçlarını teslim etti. Bugüne kadar 40 üniversite ve 9 Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne teslimat gerçekleştiren Tofaş, Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen törenle 5 adet Fiat Egea’yı Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kullanımına sundu.

Araçlar, Tofaş Dış İlişkiler Direktörü Güray Karacar tarafından Koç Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun, Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Oktay Yıldırım, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yakup Alp, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fiat Laboratuvar Şefi Sinan Çatak, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Arkın Polat ile Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fiat Laboratuvar Şefi Hacı Mustafa Yıldırım’a teslim edildi. Tofaş, “Mesleki Eğitime Destek Programı” kapsamında, lise ve üniversitelerin atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan araçların teslimatına devam ediyor. Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen törende, İstanbul’da, içlerinde Fiat Laboratuvarı da bulunan okullardan, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’yle Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 5 adet Fiat Egea otomobil teslim edildi. Türkiye’nin 7 bölgesinde Fiat bayilerinin de desteği ile yürütülen program kapsamında bugüne kadar 40 üniversite ve 9 Meslek Teknik Anadolu Lisesi’ne araç teslimatı gerçekleştirildi. Tofaş, öğrencilerin otomobil üzerinde araştırma-geliştirme safhalarını ve çalışma prensiplerini deneyimlemelerinin hedeflendiği Mesleki Eğitime Destek Programının sonunda; eğitim kurumlarına 56 adet araç teslim edilmiş olacak.