Tofaş’ın web sitesine ödül

Tofaş, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin bu yıl 18.’sini düzenlendi. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri’nde kurumsal internet sitesi ve intranet uygulaması TofasGO ile iki ayrı birincilik ödülü aldı.

Türkiye Halka İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından gerçekleştirilen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nin 18.’si sahiplerini buldu. Tofaş, Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri’nde iki ayrı birincilik ödülüne layık görüldü. Başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek, kurum ve kuruluşları bu alanda yeni çalışmalar yürütmeye teşvik etmek amacıyla tören düzenlendi. Törende, Tofaş, kurumsal internet sitesi tofas.com.tr ve internet uygulaması TofasGO ile iletişim kategorisinde iki ayrı ödül aldı. Törende, ödüller Tofaş Kurumsal İletişim Direktörü Arzu Çolakoğlu, Kurum İletişimi Yöneticisi Asu Ege aldı. Kurumsal İletişimi Uzmanı Ece Göyen, Yetenek Yönetimi Uzmanı Meltem Güzel ve İş Analisti Mimarı Alpay Eliyürekli’ye de takdim edildi.

TÜM ÇALIŞANLAR

TEK ÇATI ALTINDA

TofaşGO, Tofaş’ın kurum içi iletişimi desteklemek amacıyla hayata geçirdiği intranet ve mobil uygulaması olarak öne çıkıyor. TofaşGO, tüm saha ve ofis çalışanını tek bir çatı altında topluyor. Kurumsal mobil ve web portalı TofaşGO’ya tüm Tofaş çalışanları iOS ve Android uyumlu telefonlardan ya da web üzerinden ulaşabiliyorlar. TofaşGO, Tofaş çalışanlarının hayatını kolaylaştıran, insan kaynakları ve kurumsal iletişimde dijital dönüşüme örnek oluşturan şirket içi iletişime hız ile süreklilik kazandıran yapısıyla dikkat çekiyor. Çalışanların kurumla ve birbirleriyle etkin bir şekilde iletişime geçmesini sağlayan portalda, kişiler arası diyaloğu sürekli hale getirecek bir “sosyal feed” yapısı da bulunuyor. Söz konusu yapı ile portal, şirket içi verimliliği ve ekip çalışmasını olumlu etkileyerek, yeni fırsatlar ve işbirliklerine olanak sağlamayı amaçlıyor. Binlerce ofis ve saha çalışanı için önemli bir yenilik oluşturan TofaşGO ile tüm çalışanlar, birçok IK sürecini de tek bir mobil uygulama üzerinden yürütebiliyor.

ALTIN ÖRÜMCEK WEB ÖDÜLLERİ’NDE DE BİRİNCİLİK

Tofaş’ın 50. yılı vesilesiyle yenilenen tofas.com.tr ise tüm cihazlara uyumlu, kullanıcı dostu yapısı dikkat çekiyor. Kuruluşun otomotiv tutkusunu yansıtan kaliteli görsel tasarımı ve paydaşlara göre ayrıştırılmış zengin içerikleri var. Tofaş’ın tüm paydaşlarının en doğru ve etkin şekilde bilgilendirmesini hedefliyor. Kurum internet sitesi aracılığıyla; üretim, Ar-Ge ve teknoloji, sürdürülebilirlik ile kariyer süreçleri kapsamında sahip olduğu deneyim kapsamında tüm paydaşlarını bilgilendirmeyi amaçlıyor. Tofaş’ın internet sitesi; web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen en iyi projeler belirlenmişti. Geçen yıl 16.’sı düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri kapsamında da birincilik ödülüne layık görülmüştü.