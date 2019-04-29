Toyota Türkiye ürün gamını iyice genişletti. Toyota Rav4’ü yenileyen marka, aynı zamanda Camry modelini de Türkiye pazarına soktu. İki modelle hibrit ürün gamını genişleten marka, oldukça iddialı.

Toyota Türkiye’deki hibrit ürün gamını Camry ve Yeni RAV4 ile genişletiyor. Böylece Toyota hibrit teknolojili 7 farklı modele sahip oldu. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, hibrit bilinirliğini yerleştirmek için çok büyük ve önemli adımlar attıklarını belirtti. Bozkurt “Lüks segmentte Camry, SUV segmentinde de RAV4 ile hibrit ürün gamımızı genişlettik” dedi.

YENİ CAMRY HYBRİD 479 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Camry Hybrid 479 bin TL, Yeni RAV4 Hybrid ise 336 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlar ile 30 Nisan’dan itibaren satışa sunulacak. Bozkurt, Yeni Camry’i 2.5 litre hibrit versiyonu ile sunduklarını da kaydetti. Bozkurt “Camry modelimizin lüks segmentte marka imajımıza oldukça önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bütün özellikleriyle prestiji ilk andan itibaren hissettiren Yeni Camry, ideal bir makam otomobili olarak da öne çıkıyor” dedi.

218 BEYGİR GÜCÜNDE

Yeni Toyota Camry Hybrid 2.5 litrelik motoruyla yakıt verimliliği, düşük emisyon ve sessiz bir sürüş sağlıyor. 218 HP güç üreten hibrit motor, 98 g/km’lik düşük emisyon değeri ile de dikkat çekiyor. Bu güçlü ve verimli motorun ortalama yakıt tüketim değeri ise sadece 4.3 lt/100 km. Toyota’nın keskin bakış tasarım dilini yansıtan Camry Hybrid, şık ve geniş bir ön ızgaraya sahip. Adeta bir katamaranı andıran ön tampon Camry Hybrid’in kaslı ve güçlü duruşunu kuvvetlendiriyor. Camry’de, alçak kaput ve tavan çizgisi sayesinde sportif görünüm artıyor ve düşük ağırlık merkezi ortaya çıkıyor. Yeni Camry Hybrid, 18” alüminyum alaşım jant ve 8 gövde rengi ile satışa sunulacak.

İÇ MEKAN OLDUKÇA NİŞ DURUYOR

Yeni Camry Hybrid’in prestiji yansıtan kabini de dikkatlice düşünülüp tasarlanmış. Fonksiyonellik, stil ve işçiliğin çok iyi kaynaştığı kabinde, üst düzey “Premium” konfor sağlandı. Camry Hybrid’in geniş kabininde yüksek kaliteli yumuşak doku malzemeler, deri ve ahşap malzemeler kullanıldı. İç döşemede bej ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Camry Hybrid yeni platformu sayesinde sınıfının en geniş yaşam ve 500 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Günümüz teknolojilerini çok iyi takip eden Camry’de kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.

YENİ RAV4 HYBRİD: DÜNYANIN EN ÇOK SATANI

Adını verdiği SUV segmentinde 2017 ve 2018 yılını “Dünyanın en çok satılan SUV modeli” olarak tamamlayan Toyota RAV4 de tamamen yenilendi. 5’inci jenerasyon RAV4 Hybrid, karakteristik bir tasarım, daha üst düzey performans, kapasite ve en üst düzeyde güvenlik sunuyor. Toyota’nın TNGA-K platformunu kullanan ilk SUV modeli olan RAV4 Hybrid, daha alçak ağırlık merkezi, artan gövde dayanımı, daha iyi yol tutuş, yüksek konfor, geniş kabin alanı, 580 litre ile sınıfının lideri bagaj kapasitesi ve güçlü tasarımı ile segmentinde standartları yeniden belirliyor.

KAMERALI DİKİZ AYNASI GELDİ

Yeni RAV4 Hybrid, Toyota’da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip. Yeni kameralı dikiz aynası, daha iyi bir çevre görüş açısı sağlıyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak gibi kullanılabiliyor. Toyota Safety Sense’in ikinci jenerasyonu da RAV4 Hybrid’de standart olarak bulunuyor.

AZ YAKAR 4 ÇEKER

Toyota RAV4’ün yeni 2.5 litre Hybrid Dynamic Force motoru, yakıt ve emisyon verimliliğini bir araya toplarken daha fazla güç ve daha dinamik bir sürüş getiriyor. Dört çeker modelde 222 HP güç üreten hibrit motor, güç ve hızlanma açısından oldukça etkileyici performanslar sunuyor. RAV4 Hybrid bu sayede 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaşıyor. RAV4 Hybrid, 4.5 lt/100 km tüketime ve 103 g/km emisyona sahip olarak ön plana çıkıyor. Yeni RAV4’te daha kompakt hale getirilen hibrit sistemde, yeni bataryalar yüzde 11 daha hafif ve şanzıman kaybı öncekine oranla yüzde 25 daha az. RAV4 Hybrid’de mekanik AWD sistemlerine göre daha hafif ve kompakt olan elektrikli AWD-i sistemi şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, yüksek hızda daha sessiz sürüş ve kaygan koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor.