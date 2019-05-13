Corolla da modaya uydu

Toyota, 12’nci nesil Corolla ile kompakt sedanda hibrit dönemine başladı. Sessiz ve ekonomik sürüşüyle öne çıkan hibrit versiyon, teşviklerle makul bir fiyatla sunuluyor

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Otomotiv tarihinin adı en çok bilinen otomobillerinden olan Toyota Corolla, yarım asrı geride bıraktı. 12’nci nesliyle kısa bir süre önce yollara çıkan Corolla, Türkiye’deki üretim serüvenine devam ediyor. Tamamen yenilenen araç, Premium tasarım ve donanım özellikleriyle birlikte hibrit gibi çok çekici bir motor seçeneğiyle birlikte yollara çıktı. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni Corolla Hybrid, çevreci özellikleri ve zengin donanım listesiyle ‘Türkiye’de yılın otomobili’ adayları arasında yerini almaya başardı.

LÜKS HAVA HAKİM

Yeni tasarımıyla Premium modelleri andıran Corolla, bugüne kadarki en şık kıyafetlerini giymiş. Neredeyse konsept haliyle yollara çıkan yeni araç, rakiplerini terletmeye başladı.

Yatay ve dikey dizgilerin kullanıldığı otomobil, basık ve geniş görünüyor. Geniş ön ızgara ve dik konuklu LED aydınlatmalar, araca farklı bir tasarım kazandırmış. Arka bölümde de şık çizgiler devam ediyor. Aracın hibrit versiyon olduğu çamurluk ve bagaj kapağındaki logolarla açıkça belli ediliyor. Aracın iç mekânı da tamamen yenilenmiş. Çift renkli tasarım, iç mekân ferahlığını artırdığı gibi yeni döşemeler ve kaliteli dikişler, Premium algıyı destekliyor. Rahat koltuklar ve yeterince ferah iç mekân, bilindik Corolla özelliklerinden. 8 inçlik dokunmatik ekran gibi ön cama yansıtılan head-up display ekranı da son derece kaliteli. Son dönemin gözde donanımlarından kablosuz şarj ve sürüş güvenlik sistemlerinin tamamı da hibrit versiyonda standart olarak sunuluyor.

SİSTEM GÜCÜ 122 BEYGİR

Corolla Hybrid’de benzinli ve elektrik motorları birlikte çalışıyor. 1.8 litrelik benzinli motor, gerektiğinde bataryayı da şarj ediyor ve elektrikli sürüş keyfini uzatıyor. Sistemin toplam gücü 122 beygir. Kulağa çok yüksek gelmese de aracın sürüşü oldukça akıcı ve yavaş

hissettirmiyor. 0’dan 100 km/s sürate 10 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise saatte 180 kilometre. Şehir içi hızlarda tamamen elektrik motoruyla yol almak mümkün. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 3.5 litre. 43 litrelik küçük depoyla bile menzil 1200 kilometrenin üzerinde. Yoğun trafikte bile çok düşük tüketim değerlerine ulaşmak mümkün. Bizim denemelerimizde 4.2 litrelik ortalama yakalasak da, 3.0 litrelik ortalamaya düştüğümüz bile oldu. Trafik yoğunluğu arttıkça, elektrik sürüşe geçildiği için tüketim düşüyor.

140 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Son derece zengin bir donanım listesiyle sunulan aracın başlangıç fiyatı, hibrit teşvikleri

sayesinde 140 bin 250 lira olarak belirlenmiş. Aracın en donanımlı versiyonu ise 178 bin 500 liralık etiket taşıyor. (MAYIS 2019) Kompakt bir dizel modelle benzer olan fiyatlandırma, çevreci bir hibrit için son derece makul. Bu da zaten başarılı özelliklere sahip olan araçta ibreyi hibrit tarafına çevirmeye yetiyor.