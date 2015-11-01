Toyota: “Fiyatlar artmadı MTV’de bizden”

Yılın son kampanyasında yükselen kurlara rağmen fiyat artışı yapmayan Toyota, aralık ayında satın alınacak tüm modellerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) karşılayacak.

Yeni yıla yeni bir Toyota modeli ile girmek isteyenler için fiyatları sabit tutulan kampanyada, ayrıca üretimde Türkiye’nin gururu olan C-HR Hybrid için kasım fiyatlarına ek olarak 3 bin TL’lik indirim de bulunuyor. Aralık kampanyasında Yaris 57 bin 250, Corolla 67 bin 950, Auris 68 bin 300 ve Toyota C-HR 101 bin 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Toyota’nın aralık kampanyasında yüzde 1,30 ile başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri bulunuyor. Aralık kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının haziran ayında başlayabilecekler. Ayrıca, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.