Toyota Hilux Hi-Cruiser 2.8 litre dizel 4×4 Test

Arazide kendine geliyor

Toyota’nın başarılı pick-up modeli Hilux, yeni jenerasyonuyla büyük bir çıkış yakaladı. Test konuğumuz olan model Hi-Cruiser versiyonuyla misafirimiz oldu. Şık tasarımı ve donanımlarıyla öne çıkan araç, yoldan çıkmak isteyenlere çok daha fazlasını vadediyor

GÖKHAN KARA

Japon otomotiv devi Toyota, son dönemde gerçekleştirdiği tasarım hamlesiyle hedef kitlesini genişletmeyi başardı. Sade ve temiz çizgilerden oluşan önceki nesil otomobillerini dayanıklılık özelliği ile hiç zorlanmadan satabilen marka, bir süre önce başlattığı sportif tasarım felsefesiyle daha fazlasını sunmaya başladı. Pazardaki tüm modellerini yenileyen marka, bu felsefesini yeni nesil Hilux modelinde de uygulamaya başladı. Dayanıklılığın esas olduğu pick-up pazarında başarılı bir geçmişi bulunan marka, yeni nesil Hilux ile adeta vites yükseltti. SUV modelleri aratmayan tasarıma canlı ve çekici renk seçeneklerini ekleyen marka, arazide de yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bu ay ki konuklarımızdan olan Hilux, Hi-Cruiser isimli zengin donanımlı ve güçlü versiyonuyla bize arazideki hünerlerini sergiledi.

Lastikler 52 santim hareket ediyor

Yeni nesil Hilux, 5.33 metrelik uzunluğu, 1.85 metrelik genişliği ve 1.81 metrelik yüksekliğiyle trafikte görülebilecek en iri araçlardan biri. Aracın aks aralığı bile 3 metrenin üzerinde. Çift kabinle sunulan Hi-Cruiser, buna rağmen 700 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip. Üstelik yük alanı da 1.55 metre uzunluğu ve 1.54 metrelik genişliğiyle oldukça hacimli. Şık tasarımıyla SUV modellere bile alternatif olabilen araç, 265 milimetre genişliğindeki lastikler ve 18 inçlik alaşım jantlar üzerinde yükseliyor. Söz yüksekliğe gelmişken aracın yaklaşma açısının 31, uzaklaşma açısının da 26 derece olduğunu belirtelim. Markanın verdiği bilgiye göre tekerleklerin dikey hareket mesafesi tam 52 santim. Arazi kullanımında oldukça yetenekli olan araçta eğimde iniş destek sistemi de sunuluyor. Bu sistem, aracın ileri veye geri inişlerde 5 ila 7 kilometre süratin üzerine çıkmaması için tekerleklere ayrı ayrı fren uyguluyor ve sürücüye iş bırakmıyor.

İç mekan otomobil gibi

Aracın iç mekanı otomobilleri aratmıyor. 7 inçlik Toyota Touch 2 dokunmatik multimedya sistemi iç mekana teknolojik bir hava katarken kullanılan malzemelerin kalitesi ve ergonomisi de standart bir Toyota’dan farklı sayılmaz. Geniş iç mekanda arka koltukların sırtlıkları biraz dik olsa da sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Sade gösterge panelinin ortasında 4.2 inçlik TFT bilgi ekranı yer alıyor. Vites kolunun çevresinde ve konsolda sürüşle ilgili modlar ve arazi modları (H2, H4 ve L4) konumlandırılmış. İç mekanda bolca eşya gözüne yer veriliyor.

177 beygirlik motor nasıl?

Yeni nesil Hilux’ta iki farklı dizel motor kullanılıyor. Bize konuk olan Hi-Cruiser isimli üst versiyonda sınıfının da en güçlü ünitelerinden birine görev verilmiş. 2.8 litrelik turbo beslemeli dizel ünite, 177 beygir güç ve 450 nm tork üretiyor. Gücünü 6 ileri otomatik şanzımanla 4 tekerleğe birden ileten araç, 2155 kilogramlık ağırlığına rağmen yeterince performanslı. Saatte 175 kilometre olarak belirlenen maksimum hıza zorlanmadan ulaşabilen aracın ortalama tüketimi 8.5 litre olarak açıklanıyor. Bizim kullanımızda 9.9 litrelik ortalamaya ulaşan araç, 80 litrelik deposuyla yeterli bir menzile sahip. Asfaltta sınıfının en konforlu üyelerinden olan araç, performanslı sürüşleri sevmiyor. Bunun yerine direksiyonu kırıp yolun dışına çıkmaya çok hevesli. Zorlu arazi şartlarında bile rahatlıkla ilerleyebilen araçta kilitler iyi iş çıkarıyor. Yüksek tork aracı, çekiş tek lastikteyken bile ilerlemeyi mümkün kılarken lastiklerin dikey hareket kapasitesi dikkat çekici seviyede.

Zengin donanımla fiyat nasıl?

Türkiye’de 4 farklı versiyon ve 2 farklı motorla satışa sunulan Toyota Hilux’lara, 99 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Bize konuk olan güçlü motorlu üst versiyon ise zengin donanımıyla birlikte 142 bin 500 liralık etiket taşıyor. Bu fiyata anahtarsız giriş ve çalıştırma, VSC, 7 hava yastığı, geri görüş kamerası, otomatik katlanır aynalar, LED farlar ve LED gündüz farları, otomatik klima gibi uzun bir liste eşlik ediyor.