Toyota modellerinde mayıs fırsatı

Toyota cazip ödeme seçenekleri ve avantajlı fiyatlar mayıs ayında da sunmaya devam ediyor. 2019 model Yeni Corolla benzinli 95.800 TL’den başlayan hurda teşvikli fiyatlarla sunuluyor.

Toyota’da cazip ödeme seçenekleri ve avantajlı fiyatlar mayıs ayında da devam ediyor. “2019 Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Corolla’nın hibrit kampanya dahilinde. Benzinli seçenekleri ÖTV ve hurda teşviği ile çok cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Toyota’nın Mayıs ayı kampanyasında 2019 model Yeni Corolla benzinli 95.800 TL’den başlıyor. Hurda teşvikli fiyatlarla, 2019 Yeni Corolla Hybrid modelleri ise 142.450 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

TOYOTA CAMRY 479 BİN LİRA

Toyota’da Mayıs ayı fırsatları Yeni Corolla ile sınırlı kalmıyor. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye yollarına çıkan Yeni RAV4 Hybrid 336.000 TL’den satışta. Yeni Camry Hybrid ise 479.000 TL’den lansmana özel fiyatlar ile müşterilerini bekliyor. 31 Mayıs tarihine kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Toyota Yetkili Satıcıları’nda geçerli olacak kampanya. Kapsamında ÖTV teşviki ile C-HR Hybrid 157.700 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarla satışa sunuluyor. Hurda teşviki ile Yaris’in benzinli seçeneği 77.100 TL’den, Yaris Hybrid 127.500 TL’den, C-HR 1.2 Turbo versiyonu ise 130.900 TL’den başlayan fiyat avantajlarıyla satılıyor.

YÜZDE 2.14’DEN BAŞLAYAN FAİZ

Yüzde 2.14’den başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın mayıs kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.