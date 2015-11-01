Toyota’dan yaz bakımı

3 dakika önce

Toyota’nın, büyük avantajlarla dolu geleneksel “Yaz Servis Günleri Kampanyası” ile Toyota sahipleri yaza “bakımlı” girecek.

30 Haziran tarihine kadar sürecek olan kampanyada Toyota Plazalara gelenler, 2013 yılı ve öncesi modeller için hazırlanan “güvenlik ve filtre” paketlerinde yüzde 20 yedek parça ve yüzde 30 işçilik indiriminin yanı sıra tüm periyodik bakım işçiliklerinde de yüzde 30 indirimden yararlanacaklar. Ayrıca tüm modellerde Toyota Forever kart indirimlerine ilave olarak, tüm modellerin periyodik bakımlarında 1 litrelik Toyota orijinal motor yağı ile birlikte 4 adet Bridgestone, Lassa veya Michelin lastik alımında bir sonraki bakımda kullanılmak üzere 100 TL’lik indirim kuponu hediye edilecek. Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini yaz bakımı için kendilerine en yakın Toyota Plazaya götürmek olacak.