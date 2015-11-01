Son Dakika:
 
       

Son haberler

Fotoğraf-Video

Otomotiv pazarı yüzde 8 daraldı lider yine aynı kaldı

Otomotiv pazarı yüzde 8 daraldı lider yine aynı kaldı

Tek şarjla 500 kilometre yapıyor

Tek şarjla 500 kilometre yapıyor

C3’ün tam otomatik vites seçeneği

C3’ün tam otomatik vites seçeneği

Hyundai Kona’nın ilk çizgileri ortaya çıktı

Hyundai Kona’nın ilk çizgileri ortaya çıktı

Daral pazarda Renault gaza bastı

Daral pazarda Renault gaza bastı

Cam filmi yasağı kalkıyor

Cam filmi yasağı kalkıyor

Egea’ya çifte ödül

Egea’ya çifte ödül

320 beygirlik Type-R Nürburgring’de rekor kırdı

320 beygirlik Type-R Nürburgring’de rekor kırdı

İstanbul Autoshow 2017’de yer alan tüm markalar

İstanbul Autoshow 2017’de yer alan tüm markalar

Honda’nın sporcu atağı NSX Türkiye’de yola çıkıyor

Honda’nın sporcu atağı NSX Türkiye’de yola çıkıyor

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault segment suv test toyota tüketim türkiye yeni

Toyota’dan yaz bakımı

Toyota’dan yaz bakımı
3 dakika önce
Facebook 0 Twitter 0

Toyota’nın, büyük avantajlarla dolu geleneksel “Yaz Servis Günleri Kampanyası” ile Toyota sahipleri yaza “bakımlı” girecek.

30 Haziran tarihine kadar sürecek olan kampanyada Toyota Plazalara gelenler, 2013 yılı ve öncesi modeller için hazırlanan “güvenlik ve filtre” paketlerinde yüzde 20 yedek parça ve yüzde 30 işçilik indiriminin yanı sıra tüm periyodik bakım işçiliklerinde de yüzde 30 indirimden yararlanacaklar. Ayrıca tüm modellerde Toyota Forever kart indirimlerine ilave olarak, tüm modellerin periyodik bakımlarında 1 litrelik Toyota orijinal motor yağı ile birlikte 4 adet Bridgestone, Lassa veya Michelin lastik alımında bir sonraki bakımda kullanılmak üzere 100 TL’lik indirim kuponu hediye edilecek. Toyota sahiplerinin tüm bu indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini yaz bakımı için kendilerine en yakın Toyota Plazaya götürmek olacak.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr