Eylül ayında satışa sunulan yeni Hyundai Tucson, daralan pazara rağmen bin 500 adetlik satış rakamına imza attı. Yeni küçük hacimli dizel motorla dikkat çeken aracın cazibesi de arttı. Tucson ile marka sadece C-SUV segmentinde 3 ayda yüzde 9 pazar payına ulaştı.

Türkiye’nin en çok satılan benzinli SUV’si olma özelliğini taşıyan Hyundai Tucson, küçük hacimli dizele kavuştu. 1.6 litrelik turbo dizelle sunulan modelin 177 beygirlik gücü segmentinin en güçlüsü. 4 tekerden çekiş sistemine de sahip model, dizel otomatik kombinasyonunu oldukça verimli kullanmayı başarmış. Eylül ayında satışa sunulan model, bin 500 adetlik satış grafiğine ulaştı. Marka böylece daralan pazardan yüzde 9 pazar payı elde etmiş oldu. Kasım ayındaki ÖTV desteğiyle avantajlı fiyat ve ödeme koşullarının sağlanmasıyla birlikte daha üst segmentteki talepleri de karşılamaya başlayan Tucson’un Aralık ayında başarısını artırması bekleniyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker “2015 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV’lerinden biri olan Tucson, 1.6 litre dizel versiyonuyla beraber gücümüze güç kattı. Çünkü, her yönüyle Türk tüketicisinin tüm beklentilerine cevap verebilen bir modelimiz. Bu bağlamda, zorlu bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde bize umut aşıladı” dedi.