Türkiye’de satın alınması mümkün en ucuz otomobiller belli oldu. Türkiye’nin en ucuz otomobil ise 62 bin liralık fiyat etiketiyle Fiat Egea öne çıktı.

Türkiye otomotiv pazarında yer alan 59 markaya ait, tüm sıfır kilometre ve ikinci el araçlara ait bilgileri şirketler ve tüketicilerle buluşturan Cardata, ülkemizde satın alınabilecek en uygun fiyatlı 15 otomobili sıraladı. ÖTV ve KDV indirimleri ile liste fiyatları dikkate alınarak hazırlanan güncel listede, Türkiye’de üretilen otomobillerin sayısı dikkat çekti. Listenin bir numarası 1.4 Fire Easy donanıma sahip Fiat Egea Sedan olurken, iki numarada 1.0 D-CVVT Jump donanımlı Hyundai i10, üç numarada ise bir başka Fiat modeli Panda 1.2 Popstar yer aldı.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE FİYAT HİZMETİ

Ülkemizde satışa sunulan tüm araçlarla ilgili çok büyük bir data havuzuna sahip olduklarını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Ücretsiz olarak indirilebilen Cardata mobil uygulamamız ile vatandaşlarımız, ‘0’ kilometre araçların fiyatlarını saniyeler içerisinde öğrenebiliyor. Ayrıca, belirlemiş olduğu araçları yine ücretsiz olarak çok kısa bir sürede karşılaştırabiliyorlar. Cardata olarak özellikle ikinci el araçlar konusunda önemli bir bilgi havuzu ve yazılıma sahibiz. Bu alanda hem şirketlere hem de bireylere faydalı bir hizmet veriyoruz. Uygulamamız sayesinde satışa çıkarılacak veya satın alınacak bir ikinci el aracın en doğru fiyat aralığını verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı 15 otomobil: