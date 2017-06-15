Türkiye’de üretilecek yeni SUV Kona mı?

Hyundai yeni SUV modeli olan Kona’nın resmi tanıtımını Türkiye’den de ufak bir katılımla gerçekleştirdi. Yeni Kona şık tasarımıyla dikkat çekerken, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın daha önce bahsettiği “Yeni model yatırımı ciddi bir yatırım olur. Bununla ilgili görüşmelere ortağımızla devam ediyoruz” sözü acaba Kona için miydi?

Hyundai, SUV segmentindeki ürün gamını KONA ile zenginleştiriyor. Santa Fe ve Tucson modellerinin yanı sıra, kompakt özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkan KONA, B-SUV segmentinde yer alarak markanın satışlarına ve imajına katkıda bulunmaya hazırlanıyor. Hyundai KONA, cesur ve fütüristik bir tasarıma, premium özelliklere, erişilebilir bağlantıya ve en son güvenlik teknolojilerine sahip gerçek bir SUV. Modern kentsel müşterilerin yaşam biçimlerini ifade eden ve tamamen Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre geliştirilerek üretilen Hyundai KONA, üstün motor teknolojisiyle de hem segmentine hem de otomotiv endüstrisine renk getirmeye hazırlanıyor. Şimdi akıllarda tek soru var Kona nerede üretilecek? Büyük bir ihtimalle üretim yeri Türkiye olacak. Geçtiğimiz aylarda Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar’ın daha önce bahsettiği “Yeni model yatırımı ciddi bir yatırım olur. Bununla ilgili görüşmelere ortağımızla devam ediyoruz” demişti. Üretim kapasitesini şu anda tam olarak kullanmayan Hyundai Assan bu modele 50 bin adetlik üretim kısmını ayırıyor. Yılın son çeyreğinde açıklanacak olan yeni üretim modeli büyük bir ihtimalle Kona olacak.

Zarif ve Keskin Hatlar

Hyundai’nin yeni aile kimliği olan basamaklı tip ızgarayı benimseyen KONA’nın ön yüzü oldukça etkileyici ve güçlü. Yeni ikiz farlar ve LED farların üstünde konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları ön bölümdeki görsel etkiyi artırıyor. Ayrılmış ön farlar, zarif ve keskin şekillerle kendinden emin bir duruş sergilerken aynı zamanda araca yenilikçi bir görünüm kazandırıyor. Cesur ön ve arka tasarımı sayesinde otomobil, beklenilenden daha geniş bir duruş sergiliyor. Tamamen yeni olan KONA’nın tasarımı, sıra dışı ve kaslı hatlardan oluşuyor. Geniş duruşu desteklemek adına üstündeki farklı kontrastlı çamurluk dizaynıyla karakterize edilen KONA, şık tavan rafıyla da sportif ve maceracı ruhunu zirveye taşıyor. Aracın arka kısmındaki spoylerde yer alan entegre LED stop lambası da görsel olarak tasarıma yardımcı oluyor.

10 farklı renk seçeneği

Hyundai KONA, 4.165 mm uzunluğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.565 mm yüksekliğe (tavan rafıyla) sahip. Kaslı görüntüsünü 18 inçlik jantlarla destekleyen KONA’nın iki renkli tavanı ve 10 farklı dış renk seçeneği bulunuyor. İç mekandaysa zarif ve kaliteli bir his veren gösterge paneli dikkat çekiyor. Bu göstergenin üstünde pürüzsüz yüzeyler bulunurken, boyalı parçalar da teknolojik ve konforlu karakteri temsil ediyor.

Dört çekeri de var

Hyundai KONA, en son teknoloji ürünü güç aktarma organları ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor. Başlangıç seviyesinden itibaren KONA’da sunulan motor seçeneklerinde son derece yüksek tork ve mükemmel yakıt verimliliği bulunuyor. İki farklı turbo şarjlı, düşük hacimli benzinli motor, manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlarla kombine ediliyor. Hyundai, 6 ileri manuel şanzımanı 120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, serinin en hızlı ve en keyifli versiyonu olan 177 beygirlik güçlü 1.6 litre T-GDI motor da 7 ileri DCT şanzımanla sunuluyor. Hyundai’nin kendi geliştirdiği 7 ileri çift kavramalı (7DCT) şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi ilk olarak yüksek güçlü 1.6-litre T-GDI versiyonda satışa sunulacak.

Head-Up ekran

Hyundai, ilk kez küçük bir segmentte üst düzey konfor vaat eden head-up ekranı donanım listesine dahil ediyor. KONA’nın yeni ekran görüntüsü ve sürüş bilgileri direkt olarak sürücünün görüş hattına yansıtılıyor. Sınıfının üstünde bir parlaklık değeri sunan bu ekran sekiz inç boyutunda. En yoğun gün ışığında dahi görünürlüğünden ödün vermeyen bu ekran, aynı zamanda yoldaki uyarı levhalarını ve hız sınırını da ekrana yansıtarak sürücüyü dikkatli olması konusunda uyarıyor.

Zengin güvenlik donanımı

Hyundai KONA, aktif bireysel yaşam tarzlarına sahip kişiler için tasarlanırken ayrıca yolcuları da ciddi şekilde önemsiyor. Güvenlik özellikleri arasında Hyundai’nin Yaya Algılama, Kör Nokta Algılama, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Şeritte Kalma Yardımcısı, Sürücü Yorgunluk Tespit, Statik Dönüş Farları ve Otamatik Acil Fren Destek Sistemi yer alıyor.