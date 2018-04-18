Son 3 yıldır Türkiye’de Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) ve üyeleri tarafıindan düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili için son viraj dün gece dönüldü. Otomotiv gazetecileri tarafından seçilen yılın otomobili ise çevreci özelliği ile öne çıkan Hyundai Ioniq oldu.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 3’üncü kez düzenlenen ve tüm aşamaları büyük heyecana sahne olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasının birincisi Hyundai IONIQ Hybrid oldu. OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3820 puan alan Hyundai IONIQ Hybrid birinciliğe ulaştı. Yarışmanın ilk yılında Skoda Superb, geçtiğimiz yıl da Renault Megane Sedan bu önemli ödülün sahibi olmuştu. Yarışmanın ilk etabında; 23 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en

fazla puan alan 7 otomobil finalde yer aldı. Finale kalan modeller “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi.

YAKLAŞIK 500 PUAN FARK ATTI

“Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise Hyundai IONIQ Hybrid; BMW 5 Serisi, Ford Fiesta, Peugeot 5008, Skoda Kodiaq, Volkswagen Polo ve Volvo XC60 modellerini aldığı puanlarla geride bırakmayı başardı. Birinci seçilen Hyundai IONIQ Hybrid, “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasınının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna dikkat çekti. “Türkiye’de Yılın Otomobili” ödülünü alan Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel de, otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Berkel, ödülü aldıktan sonra şunları söyledi;

DÜNYAYA NASIL TEMİZ BİR GELECEK HAZIRLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

“Öncelikle Otomotiv Gazetecileri Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Bugün çevreci otomobiller dünyayı yaşanabilir kılmak için çok önemli. Dünyayı korumamız gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza çok güzel bir dünya bırakmak için hibrit teknolojisi büyük bir önem taşıyor. Dünyayı nasıl güzelleştiririz ve nasıl temiz bir gelecek bırakırız biz otomotiv üreticileri olarak bunu düşünüyoruz.”

ÜRETİMLE DOLU 50 YIL

‘Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışması’nın ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayanlara onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü Türkiye’de 50’nci yılını kutlayan Tofaş ve Mercedes-Benz Türkiye’ye verdi.

7 FİNALİSTİN OYLAMADA ALDIĞI PUANLAR

Hyundai IONIQ 3820

Peugeot 5008 3340

Skoda Kodiaq 2980

BMW 5 Serisi 2340

Volkswagen Polo 2260

Volvo XC60 2260

Ford Fiesta 2000