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Türkiye’nin süper markası Mercedes oldu

Türkiye’nin süper markası Mercedes oldu

Superbrands tarafından düzenlenen “Süpermarkalar Türkiye 2016” araştırmasında Mercedes-Benz, “süper marka” seçildi. Dünyada 88 ülkede faaliyet gösteren ve marka yönetimi ile pazarlaması konusunda uluslararası bağımsız otorite kabul edilen olan Superbrands tarafından düzenlenen “Süpermarkalar Türkiye 2016” araştırmasında Mercedes-Benz ilk 2’e girerek “süper marka” seçildi. Türkiye’de 2005 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 6’ncısı tamamlanan “Süpermarkalar Türkiye 2016” […]

17 saniye önce -
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Superbrands tarafından düzenlenen “Süpermarkalar Türkiye 2016” araştırmasında Mercedes-Benz, “süper marka” seçildi.

Dünyada 88 ülkede faaliyet gösteren ve marka yönetimi ile pazarlaması konusunda uluslararası bağımsız otorite kabul edilen olan Superbrands tarafından düzenlenen “Süpermarkalar Türkiye 2016” araştırmasında Mercedes-Benz ilk 2’e girerek “süper marka” seçildi. Türkiye’de 2005 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 6’ncısı tamamlanan “Süpermarkalar Türkiye 2016” araştırmasının sonuçları, Superbrands Türkiye yetkilileri Dilek Koç, Gürkan Kınacı, Canan Konuk ve Nielsen Tüketici Araştırmaları Lideri Nur Serenli’nin katıldığı toplantıda açıklandı. Araştırmada ilk aşamada 4.986 marka arasından 1.148 marka, aday marka olarak belirlendi. Jüri tarafından aday markalar arasından seçilen 300 marka için daha sonra Türkiye’nin üç büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir’de tüketici değerlendirmesi yapıldı. Tüketici araştırmasında tüm Sosyo-Ekonomik Statü (SES) gruplarına dâhil olan 18-56 yaş aralığındaki bin 638 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi. Tüketici değerlendirmesinde 67 baraj puanını aşan 181 marka Türkiye’nin “Süpermarkaları” arasında yer almaya hak kazandı. Tüketicilerin oylarıyla Mercedes-Benz, ikinci sırada yer aldı. Mercedes-Benz, “Süpermarkalar Türkiye 2016” ilk 3’e giren tek otomotiv markası oldu.

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