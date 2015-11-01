Vitara ile pazar lideri olan Suzuki Türkiye’ye ödül

Türkiye’de son birkaç aydır B-SUV sınıfında büyük bir çıkış yakalayarak pazar lideri olan Suzuki Vitara, markanın Türkiye ayağını 2016-2017 yılları arasında satışlarını en iyi arttıran ülke yaptı.

Suzuki Türkiye, 2016-2017 Vitara Satışlarını En İyi Arttıran Ülke seçildi. Ödül, Paris’te gerçekleştirilen Avrupa Bölgesi distribütörler toplantısında Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Kararslan’a teslim edildi. Ocak-Ekim 2017 döneminde 2.790 adetle Türkiye B-SUV pazarından yüzde 18 pay alan Suzuki Vitara, aynı zamanda segmentindeki liderliğini devam ettirmiştir. Kompakt otomobil ve SUV uzmanı markanın özellikle yenilenerek 2016 tarihinde pazara sunduğu SUV pazarının sevilen modeli Suzuki Vitara ile tüketicinin gönlünü kazanmayı başardı. Sahip olduğu niteliklerle ön plana çıkmayı başaran Suzuki Vitara Ocak-Ekim 2017 döneminde 2.790 adet satışla Türkiye B-SUV pazarından yüzde 18 pay aldı. Suzuki Türkiye, Vitara’nın satışlarındaki performansıyla 2016-2017 Vitara Satışlarını En İyi Arttıran Ülke ödülüne layık görüldü.

PAZAR PAYI YÜZDE 18 OLDU

Ödülü değerlendiren Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan: “SUV pazarının en köklü modellerinden biri olan Vitara yenilenen nesli ile geçmişten gelen geleneği büyük bir başarıyla geleceğe taşıyor. Suzuki Vitara kullanım özellikleri, ergonomisi ve kompakt boyutlarının yanı sıra sunmuş olduğu geniş yaşama alanı gibi özelliklerle tüketicinin gönlünü kazanmayı başardı. Satışa sunulduğu pazarlarda olduğu gibi Türkiye’de de yoğun bir ilgi söz konusu. Ürünümüze gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Ocak-Ekim 2017 döneminde 2.790 adet satışla Türkiye B-SUV pazarından yüzde 18 pay aldık. Söz konusu satış performansı bize bir de ödül getirdi. Suzuki Türkiye olarak Vitara satışlarını en iyi arttıran Ülke seçildik. Vitara’yı tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İKİ FARKLI BENZİNLİ MOTOR SEÇENEĞİ

Suzuki Vitara, 120 HP gücünde 1,6 litre benzinli ve 140 HP gücünde 1,4 litre turbo benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneği ve GL+ ve GLX olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.