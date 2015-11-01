Volkswagen Caravelle Highline 2.0 TDi Test

EN GÜÇLÜ VIP

Yeni nesliyle de başarısını sürdüren Caravelle, Highline donanımıyla çok daha iddialı bir motor seçeneğine kavuştu. Test konuğumuz olan 204 beygirlik çift turbo beslemeli dizel ünite, spor araçları aratmıyor

GÖKHAN KARA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW), binek araçları gibi çok amaçlı modelleriyle de pazarda iddialı bir konumda yer alıyor. Caravelle modeliyle VIP taşımacılık alanında da zirveye oynayan marka, 7 kişilik minivanlara sığamayan aileler için de önemli bir alternatif konumunda. Otomobil ruhsatıyla satılan Caravelle, zengin donanım seçeneği Highline ile diğer versiyonlardan farklı bir motorla karşımıza çıkıyor. Bu ayki konuklarımızdan olan Caravelle Highline, sınıfının en güçlü dizel motoru ve makam araçlarını aratmayan konfor seviyesiyle dikkat çekiyor.

5.3 metre uzunluğunda

Sadece uzun şasiyle sunulan Highline, 5.3 metrelik uzunluğu, 1.9 metrelik genişliği, 2 metrelik yüksekliği ve 3.4 metrelik aks aralığıyla yollardaki en büyük araçlardan biri. 17 inçlik sportif alaşım jantlarla donatılan aracın sağ kayar kapısı ise içerden veya uzaktan kumandadan otomatik olarak açılabiliyor. Yüksek kabine basamakları tırmanarak çıkıldığında, şık bir kokpitle karşılaşıyorsunuz. Son derece yüksek olan sürüş pozisyonu trafikte ciddi bir görüş avantajı sağlıyor. Kokpiti enine kat eden gövde renginde kaplama çok şık. Ergonomi ve işçilik kalitesi sınıfının en iyilerinden olan kokpitte, malzeme kalitesi olarak da beklentileri karşılıyor. 6.33 inçlik renkli dokunmatik ekran, kaliteli bir geri görüş kamerasına ev sahipliği yapıyor. Bu sayede park etmek çok daha kolay hale getirilmiş. Aracın arka bölümü alçak tabana sahip.

Özel süspansiyon ve yalıtım

Her koltuk sırası için tavanda klima ünitesine yer verilmiş. Ayakta bile durulabilecek kadar ferah arka bölümde tüm koltukların sırtlıkları katlanabiliyor. Tamamen yatabilen koltuklar gerekirse sökülebiliyor. Transporter’den farklı olarak 4 tekerlekte bağımsız süspansiyon sistemiyle donatılan Caravelle, konfor ve izolasyon alanındaki başarısıyla sınıfının en iddialı seçenekleri arasında yer alıyor. Yumuşak süspansiyon sistemi konfor seviyesini zirveye taşıyor. Özel ses yalıtımı sayesinde premium modelleri aratmayacak etkileyici bir sessizlik sağlanmış.

Çift turbo beslemeli dizel

Süspansiyon sistemi aracın virajlarda yatmasına neden olsa da standart donanımdaki elektronik diferansiyel kilidi ile ön ve arka viraj denge çubukları sayesinde yol tutuş yeteneği oldukça başarılı. Aracın sürüş özellikleri boyutlarına alıştıktan sonra otomobilleri aratmıyor. 1927 kilogramlık otomobili taşıma görevi 2 litrelik TDI üniteye verilmiş. Çift turbo beslemeli 4 silindirli dizel ünite, Highline versiyonuna özel olarak 204 beygir güç ve 450 nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla (DSG) kombine edilen motor, DSG’nin hızlı ve sarsıntısız geçişleriyle performans ve ekonomi dengesini sağlamayı biliyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 9.1 saniyede tamamlayan araç, saatte 203 kilometre sürate ulaşabiliyor. Sınıfının en güçlü ve performanslı temsilcisi, oldukça başarılı fren sistemiyle de güven veriyor. 70 litrelik depoyla sahip aracın fabrika verilerine göre ortalama tüketim değeri 6.2 litre olarak belirlenmiş. Bu da 1100 kilometrenin üzerinde menzil anlamına geliyor. Bizim denemelerimizde yol bilgisayarına yansıyan veri ise 7.3 litre oldu.

Donanımda yok yok

Son derece zengin bir donanım listesiyle sunulan araç, 123 bin 290 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Bize konuk olan Highline versiyonu ise 173 bin 610 liralık etiket taşıyor. Bu fiyat seviyesi, zengin donanım, güçlü motor ve otomatik şanzıman düşünüldüğünde aracı standart bir minivana göre bile avantajlı kılıyor. Highline donanımında ABS, ESP, elektronik diferansiyel kilidi, hillholder, ikincil çarpışla önleme asistanı, yorgunluk tespit sistemi, çift hava yastığı, özel ses yalıtımı, geri görüş kamerası, 6.33 inçlik renkli dokunmatik ekran, katlanır aynalar, Cruise Control, 3 bölgeli otomatik klima, 5 inç renkli dokunmatik ekran, 16 inç alaşık janlar, krom paketi, gövde rengi konsol gibi uzun bir liste sunuluyor.