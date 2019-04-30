Daha güçlüsü yok

VW Amarok pick-up pazarının en yeni oyuncularından. Amarok, Aventura versiyonunda 258 beygir güç üreten bir V6 TDI’ı kullanma fırsatı sunuyor.

Otomobil pazarındaki rekabet, artık farklı alanlarda da yaşanıyor. Markaların en yeni savaş alanlarından olan pick-up pazarı, tüketici lehine önemli getiriler vadediyor. Markaların SUV’ları aratmayan donanımlarla geliştirdiği pick-up’lar, artık performans olarak da ciddi bir yol kat etti. Pazarda 150 beygirin altında model kalmazken ‘en güçlüsü benim’ demek için yoğun mesai harcayan markalar da dikkat çekiyor. Bunların başında kuşkusuz Volkswagen (VW) yer alıyor. Pazarın en genç temsilcisi olan Amarok ile mücadele eden Alman marka, V6 motorlara geçiş yaptı. Bu ay Aventura versiyonuyla konuğumuz olan araç, pazarın en güçlü iki temsilcisinden biri konumunda.

YALITIM VE KONFOR ÇOK İYİ

Pick-up pazarı, iki farklı versiyondan oluşuyor. Birincisi daha ticari ve sert modeller, diğeri ise otomobilleri aratmayan konforu ve sürüş vadedenler. Bu ikinci alanda adını duyuran Amarok, SUV’ları aratmayan tasarımı, dikkat çekici renk seçenekleri ve heybetli duruşuyla kısa sürede önemli bir satış başarısı elde etti. 20 inçlik jant jantların bile normal göründüğü araç, sınıfının en dinamik görünen üyelerinden. İri farlar ve büyük kaput aracın tasarım anlayışının bir özeti gibi. Aracın iç mekanda ise tam bir VW. Kaliteli deri döşeme, sert malzemelerden oluşsa da şık tasarlanmış konsol ve ergonomik tasarım, aracı rakiplerinden ayırıyor. Spor otomobilden alınmış gibi görünen koltuklar, çok iyi sarıyor ve çok da rahatlar. Aracın konfor seviyesi sınıfının zirvesinde. Motoru çalıştırdığınızda yayılan sportif V6 sesi, sürüş esnasında yok oluyor. Yalıtım gerçekten başarılı.

3.0 LİTRELİK V6 NASIL?

Aventura’da, markanın en güçlü dizel motoru görev yapıyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen 3 litrelik V6 ünite, gücünü 4 tekerleğe birden aktarıyor. 258 beygir güç ve 580 nm tork üreten motor, 2 tonluk pick-up’ı adeta bir sporcuya dönüştürüyor. Araç saatte 205 kilometre sürate ulaşıyor. Araç, 0-100 km/s ivmelenmesini ise sadece 7.6 saniyede tamamlıyor. 4 Motion isimli çekiş sistemi de gücü yola kayıpsız aktarıyor. Aracın performansı gerçekten etkileyici. Ani hızlanmalarda tabiri caizse burnunu kaldıran araç, kesintisiz şekilde ivmeleniyor. Ara hızlanmalarda da oldukça seri olan motorun sesi de oldukça cezbedici.

SESİ DE GÜZEL

Dizelden çok güçlü bir benzinli gibi sesler üreten motor, başarılı yol tutuş yeteneği sergileyen araca etkili bir performans sağlıyor. 20 inçlik son derece şık jantları çevreleyen ince yanaklı lastikler de yol tutuş yeteneğini artıran bir diğer etken. Elektronik olarak ayarlanan sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemine müdahale etmek mümkün olmasa da aracın off-road yeteneği de oldukça başarılı. Araç, otomatik yokuş iniş asistanı ve Aventura’ya özel mekanik diferansiyel kilidi gibi arazi şartlarında faydalı donanımlara sahip.

DEPOSU BİLE 80 LİTRE

Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 8.4 litre. Bu değeri tutturmak çok da zor değil. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz 9.8 litrelik ortalama da bu ağırlıkta ve güçte bir pick-up için yüksek değil. Araç, 80 litrelik deposuyla 1000 kilometreye yakın menzil vadediyor. VW, Amarok’u Türkiye’de artık sadece 3.0 litrelik V6 TDI motor ve 4Motion çekiş sistemiyle satışa sunuyor. Bu sebeple aracın 197 bin 047 liralık başlangıç fiyatı rakiplerden biraz yüksek. Araçların yoğunlukla orta ve üst donanım ile güçlü motor seçenekleriyle satıldığını düşündüğümüzde bu fiyat daha makul.

ZENGİN BİR DONANIMI VAR

Bu boyutta ve güçteki bir SUV için bu fiyatın en az iki katını ödemek gerekiyor. Ürün gamının zirvesinde yer alan Aventura 268 bin 418 liralık etiket taşıyor. (NİSAN 2019) Bu fiyata son derece zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Aventura’da mekanik diferansiyel kilidi, elektronik diferansiyel kilidi, ESP, LED stoplar, hillholder, ikincil çarpışma önleme asistanı. Off-road ABS, ön/yan/perde hava yastıkları, Nappa deri döşeme. 14 yöne ayarlı elektrikli ön koltuklar, direksiyondan vites değiştirme, geri görüş kamerası. Isıtmalı ön koltuklar, 6.33 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, çift bölgeli otomatik klima. Hız sabitleyici, otomatik yokuş iniş asistanı, ön/arka park sensörü. Start/stop, 20 inçlik alaşım jantlar, katlanır aynalar. Bİ-Xenon farlar ve LED gündüz farları ve LED aydınlatmalı basamaklar gibi uzun bir liste yer alıyor.