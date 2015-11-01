Yeni Dacia Duster 2018’de Türkiye’de

Dacia, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Yeni Duster’ın dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Dacia Duster, Türkiye’de ise 2018 itibariyle yollarda görünmeye başlayacak.

Hiç olmadığı kadar geniş bir iç hacme sahip ve arazideki sürüş kabiliyetini arttırırken, uygun fiyat seviyesini de koruyan Yeni Duster, tasarımı, ekipman seviyesi ve tamamenen güncellenen kabin bölümü ile ilk kez görücüye çıkıyor.

Yeni Duster’da öne çıkan yenilikler:

• Tamamen yeni, modern, sağlam dış tasarım

• Yeni iç tasarım: tamamen yeniden tasarlandı, daha konforlu ve daha kullanıcı dostu

• Sürüşü kolaylaştıran yeni ekipmanlar

• Geliştirilen konfor ve sürüş keyfi

• SUV pazarının en iyileri arasında yer alan 4×4 sürüş deneyimi

• Tüm bunlar yine şaşırtıcı ölçüde uygun bir fiyat

TÜRKİYE İÇİN GÜN SAYIYOR

Dacia ikonik modeli Duster’ı yenilerken, daha fazla özellik sunarak markayı güçlendirmeye devam etmeyi hedefliyor. Ocak – Ağustos 2017 döneminde 434 bin adet ile satışlarını yüzde 11 oranında arttıran Dacia markasının başarı hikayesi, şimdi de yeni, zenginleştirilmiş özellikleri yine uygun bir fiyatla sunan Yeni Duster ile devam ediyor.^Türkiye pazarında Dacia Ocak – Ağustos 2017 döneminde 28 bin 763 satış adedine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış ile 5,2 pazar payı elde etti. Dacia bu sonuçlarla binek + hafif ticari araç pazarında 6. marka konumuna yükseldi. Marka, 2016 yılını 8. marka olarak tamamlamıştı. Duster, Türkiye’de satışa sunulduğu 2010 yılından bugüne kadar 83 bin 904 adet, 2017’nin ilk sekiz ayında ise 9 bin 371 satış adedi elde etti. Duster, Dacia’ya Türkiye’nin 4×4 lider markası ünvanını kazandırdı. Duster Türkiye’de Mart 2018’de pazara sunulacak. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Türkiye’de Ocak – Ağustos 2017 döneminde 28 bin 763 satış adedi ve 5,2 pazar payı ile marka sıralamasında 6. sırada yer alan Dacia, başarı hikayesini amiral gemisi olan modeli Yeni Duster ile sürdürecek. Nisan ayında EDC otomatik vites seçeneğini pazara sunduktan sonra Mart 2018’de, çok daha etkileyici bir tasarıma sahip olan Yeni Duster’ı müşterlerimizin beğenisine sunmaya hazırlanıyoruz.” dedi.

AVRUPALI DIŞ TASARIM

Yenilenen tasarımı, modern, sağlam ve kendini gösteren tarzı Yeni Duster’ın tam bir SUV olduğunu gözler önüne seriyor. Duster’ın tasarımı tamamen yenilendi. Yeni Duster modern ve güçlü bir duruşa ve daha iddialı bir kişiliğe sahipken, her yönüyle bir Duster olmaya devam ediyor. Yeni Duster’ın hem iç hem de dış kısmı daha cesur bir kişiliğe sahip. Tamamen yenilenen dış tasarım, otomobilin güçlü karakterini ortaya çıkaran daha belirgin hatlarıyla öne çıkıyor. Güçlü ön ve arka kısım sayesinde daha geniş bir görünüme sahip olan Yeni Duster, daha yüksek kemer çizgisi sayesinde otomobilin hatlarını daha yatay gösteriyor. Öte yandan, yeni tavan çubukları ve kendini gösteren ön ve arka ızgara plakaları, yeni Duster’ın maceracı kimliğini öne çıkarıyor. Yeni LED ön farlar ise Duster’ın heyecan verici yeni görünümüne güç katıyor.

YENİLENEN İÇ MEKAN

• Gösterge paneli statüyü artırmak ve ergonomik bir kabin içi sunmak için tamamen yeniden tasarlandı ve MadiaNav ekranı gösterge panelinin üstüne taşındı.

• Koltuklar daha fazla konfor ve destek sunmak için tamamen yenilendi.

• Akıllıca düzenlenen yükleme hacimleri sayesinde otomobilin toplam yük taşıma kapasitesi 28,6 litreye çıkarıldı.

Yeni ekipman seçenekleri:

• 360 derece kamera

• Kör Nokta Uyarı Sistemi

• Perde hava yastıkları

• Otomatik klima

• Eller serbest Dacia kart sistemi

• Yokuş iniş destek sistemi (HDC) (4×4 versiyonda)

LPG SEÇENEĞİ BİLE OLACAK

Yeni Duster iki benzinli motor seçeneğiyle sunuluyor: SCe 115bg (4×2 versiyonu) ve TCe 125bg (4×2 ve 4×4 versiyonlar), her iki seçenekte de manuel vites kutusu bulunuyor.

Ayrıca iki dizel motor seçeneği mevcut: 1.5 dCi 90bg (4×2 versiyonu) ve 1.5 dCi 110bg (4×2 ve 4×4 versiyonlar), yine her ikisi de manuel vites kutusu ile sunuluyor. 1.5 dCi 110bg (4×2) EDC otomatik vites seçeneğine de sahip. Ayrıca SCe 115bg motorun LPG versiyonu da seçenekler arasında yer alıyor. Duster Türkiye’de Mart 2018’de pazara sunulacak.