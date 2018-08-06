Yeni Honda Civic modellerinde Ağustos fırsatı

Honda Civic sahibi olmak isteyenler, Ağustos ayında sunulan avantajlı kredi oranları ile bu hayallerine daha kolay ulaşacaklar. Honda, Ağustos ayı boyunca tüm Civic modellerinde geçerli olmak üzere 35 bin TL’ye 15 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Performansı, yakıt verimliliği, güvenliği ve uzun yıllardır kanıtlanmış kalitesi ile otomobil severlerin tercihi olan Honda Civic Sedan ve Honda Civic Hatchback modellerinde Ağustos ayı boyunca müşterilere uygun faiz oranlı yeni kredi fırsatları sunuluyor. Her ihtiyaca ve tarza yönelik modelleri ile geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Civic ailesinde Ağustos ayı boyunca 35 bin TL kredi kullanımına 15 ay vade ve 0,99 faiz oranı uygulanıyor.

HONDA CIVIC DİZEL OTOMATİK

Markanın amiral gemisi olan Civic modeli, Temmuz ayında satışa çıkan dizel otomatik seçeneği ile segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olmaya devam edecek. Tüm dünyada sadece Türkiye’deki Honda fabrikasında üretilen Civic Sedan Dizel, sessizliği, performansı ve yakıt ekonomisi ile standartların dışında değerler sunuyor. Yeni dizel motorla birlikte en geniş motor çeşitliliğini sunan model olan Civic’te, benzinli, LPG’li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor sunuluyor.