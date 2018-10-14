Yeni Honda CR-V Türkiye’de

İlk kez 7 koltuk seçeneği sunulan yeni Honda CR-V şimdiye kadar üretilen en büyük kabine de sahip. Dış görünümünden motoruna, iç tasarımından teknolojisine kadar birçok özelliği ile fark yaratan beşinci nesil CR-V, 265 bin TL’den başlayan fiyatlara sahip olacak.
SUV segmentine öncülük eden Honda CR-V’nin beşinci nesli 13 Ekim 2018 tarihinde Türkiye’de satışa çıktı. Dünyanın en çok satan SUV’si olma başarısını taşıyan CR-V’nin yeni nesil versiyonu aynı zamanda şık tasarımı, heyecan verici donanımları, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, yeni nesil sürücü bilgi ekranı, daha güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, kendi tarihinin en gelişmiş karasöre bütünleşmiş şasisi, sahip olduğu sürüş dinamikleri, asfalt ve off-road performansı, üstün konfor seviyesi ile tüm zamanların en güvenli CR-V’si olma özelliğine de sahip. Türkiye’de 4 farklı versiyon ile satışa çıkan Yeni CR-V 265 bin TL ile 307 bin TL arasında satış fiyatlarına sahip olacak.
CR-V HİBRİT 2019’DA GELECEK
Yeni CR-V lansmanı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, dünya çapında 11 milyon adede yakın CR-V’nin yollarda olduğunu ve CR-V’nin bu rakamla bu segmentte dünya birinciliğini yakalayan model olduğunu söyledi. Tsumura ayrıca “Electric Vision stratejimiz kapsamında bir kilometre taşı olarak gördüğümüz yeni CR-V modelimizin hibrid versiyonunu da, 2019 yılının ikinci yarısında Türkiye yollarına çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.
SATIŞ REKORUNU BU YILDA KIRACAĞIZ
Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda Türkiye’nin geçen yıl kırdığı satış rekorunu bu yıl da yakalayacaklarını söylerken, Honda’nın pazardan payını da artırarak yılı kapatacağını belirtti. Kılıçer, “Strateji olarak filo satışları yerine perakende satışlara odaklanmamız yaşanan türbülanstan en az etkilenen markalardan biri olmamızı sağladı. Honda olarak Türk tüketicisine sunduğumuz ürünlerde, gerek yakıt tüketimi açısından ekonomik ve performanslı motor seçenekleri, gerekse zengin donanımlar ve rekabetçi fiyatlar ile Ağustos ve Eylül aylarında en çok satan modelin sahibi olduk. Bu başarımızı yılı kapatmadan yeni CR-V’yi yollara çıkararak taçlandırdık. Tüm pazarlardan oldukça yüksek talep gören bu üründen yılda en az bin adet satmayı hedefliyoruz” dedi.
İLK KEZ 7 KOLTUKLA GELİYOR
Sofistike ve sportif dış görünümü ile dikkat çeken yeni CR-V’de ilk kez 7 koltuk bulunuyor. Daha uzun dingil mesafesine sahip yeni CRV, daha uzun yük alanı ve yolcular için daha fazla diz mesafesi dâhil olmak üzere toplam uzunluğunu arttırmadan şimdiye kadar üretilen en büyük CR-V kabinine sahip. Honda CR-V yapılan testler sonucunda, sınıfının en aerodinamik aracı olarak öne çıkıyor. Bu özellik, sadece yakıt verimliliğine katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda araç içerisindeki ses seviyesini de azaltıyor. Yeni VTEC TURBO motor ile birlikte sunulan CVT otomatik şanzıman konforlu bir sürüş sunarken, sürekli homojen bir ivmelenme sağlıyor.
4 TEKERDEN ÇEKİŞ SİSTEMİ
Daha büyük jant ve lastikler, sadece yerden yüksekliği arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni CR-V’ye daha güçlü ve kaslı bir görünüm kazandırıyor. Üstün off-road yeteneklerinde Honda’nın dört tekerlekten çekiş sistemi “Intelligent Control System™ ile Real Time AWD” önemli bir rol üstleniyor.