Volkswagen D segmentideki temsilcisi Passat’ı yeniledi. Yeni Passat markanın en son yeniliklerine sahip bir model olarak dikkat çekiyor. Yeni Passat, “Travel Assist” sistemi sayesinde 210 kilometre hıza kadar yarı otonom sürüş gerçekleştirebilen ilk Volkswagen modeli olacak

Volkswagen, amiral gemisi Passat’ın 8’inci neslinin makyajlı versiyonunu, Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez sahneye çıkarıyor. Yeni Passat’ı son teknolojilerle donatan Volkswagen, bu model için 30 milyon üretim adedini yakın zamanda aşmayı hedefliyor.

YENİ PASSAT GIRTLAĞA KADAR DOLU GELİYOR

Sedan ve station wagon olmak üzere 2 farklı gövde tipine sahip Passat, 0-210 km arasında yarı otonom sürüş imkanı sağlayan asistan sistemi “Travel Assist” ile sunulan ve “Kapasitif Direksiyona” sahip ilk Volkswagen modeli olacak. Kapasitif direksiyon, sürücünün direksiyona temasını tespit ederek, sürüş asistan sistemleri ile etkileşimli bir şekilde çalışıyor. Passat’ta sunulan bir diğer yeni özellik ise, sürüş anında karşılaşılan engeller ve tehlikeli durumlardan kaçınma manevralarını kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini artıran Acil Manevra Asistan sistemi, “Emergency Steering Assist”. Ek olarak, markanın Premium SUV segmentinde yer alan Touareg modelinde ilk kez sunulmaya başlanan, LED Matrix teknolojisine sahip “IQ. Light” farlar, makyajlı Passat modelinde bulunan yenilikçi aydınlatma teknoloji özelliği olarak dikkat çekiyor.

YIL SONUNA DOĞRU YOLA ÇIKACAK

3. nesil “Bilgi ve Eğlence Sistemi” yeni Passat’la birlikte ilk kez sunuluyor. Mobil bağlantı arayüzü App Connect, Volkswagen’de ilk kez Apple CarPlay™ ara yüzünü destekleyen telefonlar aracılığıyla Bluetooth üzerinden kablosuz entegrasyon imkânı sunuyor. Yeni Bilgi ve Eğlence Sistemi, yenilenen Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, ile entegre çalışıyor. Yeni Passat’ta, Dijital Gösterge Panelinin fonksiyonu ve görselliği üst seviyeye taşınmış durumda. Yeni tasarıma sahip çok fonksiyonlu direksiyon üzerinde yer alan tek bir tuşla, üç farklı ekran profili arasında geçiş kolaylıkla yapılabiliyor. Makyajlı Passat 2019 yılı 3. çeyreğinde Volkswagen Yetkili Satıcıları showroomlarında yerini alacak.