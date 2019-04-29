Otomotivin duayen ismi İbrahim Aybar, yeni bir yazı kaleme aldı. Aybar’ın aktardığına göre “Bugün size sürpriz gelecek bir haberi paylaşmak istedim. ACEA, 5 Nisan 2019 tarihinde Brüksel kaynaklı bir bülten yayınladı. Bültene göre; Avrupa’da 2017 yılı boyunca yeni satılan otomobillerde ortalama Co2 emisyonları oranı 118,5 gr/km. Bu oran, 2016 yılına göre % 0,4 daha yüksek Co2 salımını ifade ediyor” dedi.

Tüm dünyada değişim gösteren otomotiv teknolojisi hiç kuşkusuz, önceliği Avrupa’ya verdi. Türkiye’de ise hâlâ elektrikli araçlar için uzun vadede bir yayılma beklenirken, pazarın yeni sahipleri hiç kuşkusuz hibritler olmaya başladı. Fakat sürpriz bir rapor Avrupa’nın beklendiği kadar ilerleme kaydetmediğini gösteriyor. Otomotiv sektörü konusuna yıllarını veren duayen iş adamı İbrahim Aybar, kendi bloğunda şöyle bir yazı paylaştı: “Bugün size sürpriz gelecek bir haberi paylaşmak istedim. ACEA, 5 Nisan 2019 tarihinde Brüksel kaynaklı bir bülten yayınladı. Bültene göre; Avrupa’da 2017 yılı boyunca yeni satılan otomobillerde ortalama Co2 emisyonları oranı 118,5 gr/km. Bu oran, 2016 yılına göre % 0,4 daha yüksek Co2 salımını ifade ediyor. Bu oranı veren Avrupa Çevre Ajansı(EEA), 2010 yılından beri AB içinde ilk kez Co2 salımının artışa geçtiğini yayınladı.”

BENZİNLİ MOTOR DAHA FAZLA ZARAR VERİYOR

Aybar yazısına şöyle devam etti: “EEA tarafından teyit edilen bir başka husus ta, benzin motorlu otomobillerin dizel motorlu otomobillere oranla daha fazla Co2 yaydığını ortaya koyuyor. EEA’ya göre yeni nesil benzin motorlu otomobiller yeni nesil dizel motorlu olanlara nazaran % 10 – 40 daha fazla Co2 yayıyorlar. ACEA Genel Sekreteri Erik Jonnaert, 2018 yılında da benzin motorlu otomobillerin satışı artarken Co2 salımının da artmayı sürdürdüğüne işaret ediyor. Son gelen ACEA verileri, 2018 yılında yeni satılan otomobillerin sadece % 2’sinin pilli elektrikli otomobiller olduğunu gösterdi. Buna mukabil benzin motorlu otomobil satışlarının payı % 6,5 artışla %56,7 oranına ulaştı. Ortaya çıkan bu son durum, AB ülkelerinin 2021 yılı için hedeflenen Co2 salım değerlerini yakalamak için çok daha fazla elektrik enerjisi tüketen otomobiller üretmesi gerektiğini gösteriyor.”

ALT YAPI SORUNU AVRUPA’DA DA VAR

“Jonnaert, AB ülkelerindeki otomobil üreticilerinin elektrikli otomobillere çok daha fazla yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtiyor ancak görünen o ki müşteriler henüz bu otomobilleri çok sayıda almaya hazır değil. Gerek fiyat seviyeleri gerekse kamuya ait şarj noktalarının azlığı satın alma isteğinin önünde engel olmaya devam ediyor” diye kaleme alan İbrahim Aybar “Halen AB ülkeleri içindeki kamu alanlarında sadece 150 bin civarında şarj noktası faal durumda. AB Komisyonu, bu sayının 2030 yılında 2.8 Milyon adet olması gerektiğini söylüyor. Yani, 12 yıl içinde 20 kat daha fazla şarj noktası gerekiyor” bilgisini verdi. Aybar dizelerine şöyle son verdi: “Değerli Dostlar. Göründüğü gibi sıfır salımlı ulaşımın çoğalması kolay olmuyor. Ama asıl dikkat çeken husus ise; yeni nesil dizel motorların benzin motorlarına göre daha az Co2 yaymaları. Daha önceki yazılarımda dikkat çektiğim gibi; dizel motorlar ölüyor diyenlerin daha çok beklemeleri gerekecek. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.”

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