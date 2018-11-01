Zor günler geçiren otomotiv sektörüne yeni can suyu verildi. Otomobillerdeki ÖTV oranı 15 puan düştü. Hafif ticari araçlarda ise KDV yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. Bazı marka ve modellerde yeni fiyatlar ise şöyle oldu.

Hükümet piyasaların canlanması için yeni hamle yaptı. Vergi Denetim Kurulu (VDK) Strateji Değerlendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gerek enflasyonla mücadeleye destek vermek, gerekse kurdaki etkiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için bazı düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi. 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidildi. Ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi.

17 BİN 700 LİRA DÜŞECEK

1600cc ve altındaki araçlarda ÖTV indirimine gidilmesiyle birlikte, oranlarda değişti. ♦ 70 bin liraya kadar alınan yüzde 45 ÖTV yüzde 30’a ♦ 70 bin 120 bin lira arasında yüzde 50 olan oran 35’e ♦ 120 bin lira ve üzeri için alınan yüzde 60’lık ÖTV ise yüzde 45’e düştü.

♦ Baz fiyatı (ÖTV-KDV hariç) 100 bin lira olan bir aracın ÖTV’si 50 bin liradan 35 bin liraya gerileyecek. ♦ ÖTV’li fiyat toplamda 150 bin liradan 135’e inmiş olacak. ♦ KDV tutarı ise 27 bin liradan 24 bin 300 lirayı görecek. ♦ Yani 177 bin liradan satışa sunulan bir araç 17 bin 700 lira farkla 159 bin 300 liraya kadar düşüş kaydedecek.

LÜKSTE RAKAM 60 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

♦ Yeni hesaplamayla birlikte 100 bin liralık fiyat etiketine sahip bir otomobil, 98 bin 600 liradan satışa sunulacak. ♦ Yani ÖTV ile birlikte 10 bin 400 lira indirim yapılacak.

♦ Premium segmentte satılan C sınıfı bir aracın fiyatı yaklaşık 240 bin lira. Yeni hesaplama yöntemiyle bu fiyat 220 bin liranın altına kadar düşecek. ♦ Mercedes-Benz E Serisi’nin AMG versiyonu 465 bin 700 liradan satılıyor. Bu rakam 15 puanlık ÖTV indirimiyle yaklaşık 422 bin 170 bin lira olacak. Yani yaklaşık 43 bin liralık bir indirim söz konusu. ♦ BMW 5 Serisi’nin en pahalı versiyonu ise yaklaşık 606 bin TL. Burada da bu fark 57 bin lira olacak. Yani aracın yeni fiyatı yaklaşık 548 bin lira seviyelerine inecek.

YERLİ DE FİYATLAR 71 İLA 105 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞECEK

♦ ÖTV oranlarının değişmesiyle birlikte yerli modellerde de fiyat indirimleri gerçekleşti.

♦ Renault Megane sedanın başlangıç fiyatı yaklaşık 113 bin 700 lira. Aracın vergisiz fiyatı 66 bin 500 lira ile yüzde 45’lik bareme giriyor. 15 puanlık ÖTV farkıyla aracın yeni kampanyasız satış fiyatının 102 bin lira seviyelerinde olması bekleniyor.

RENAULT MODELLERİ FİYAT LİSTESİ

MODEL ADI VERSIYON ADI ÖTV İndirimi Öncesi Fiyat ÖTV İndirimi Sonrası Fiyat Clio Joy 1.2 75 bg 99.265 89.110 Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg 113.677 102.063 Kangoo Multix Touch 1.5 dCi 90 bg 114.700 104.837 Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 86.457 77.626

EGEA’DA 8 DOBLO’DA 10 BİN LİRA NET İNDİRİM

♦ Fiat Egea ise satış fiyatı 79 bin 900 lira. Yeni düzenlemeyle bu rakam yaklaşık 71 bin 800 lira olacak. Aradaki fark ise 8 bin 100 lira. ♦ Fiyatlara baktığımızda lüks ve orta sınıfla birlikte ÖTV indirimlerinin yaklaşık 9 ila 60 bin lira arasında değişiklik göstermesi bekleniyor. ♦ Hafif ticari araç tarafında da KDV’nin yüzde 1’e inmesiyle birlikte 110 bin liraya satılan bir modelin 95 bin liraya düşeceği tahmin ediliyor. ♦ Fiat Doblo Premio Plus 120 bin 150 liradan, 109 bin 800’e düştü. Fark 10 bin 350 lira oldu.

PEUGEOT PARTNER 9 BİN 440 LİRA AVANTAJLI

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç “Mevcut durumda ÖTV oranlarında yapılan 15 puanlık indirimin ve KDV oranında yapılan 17 puanlık indirimin etkisi çok daha fazla olacaktır. Bu indirim hem zamanlama ve hem de içerik açısından, otomotiv sektörü, tüketiciler ve hem de devletin vergi gelirleri açısından çok yerinde bir adım oldu. Son dönemde önemli bir daralma yaşanan otomotiv pazarının son iki ay beklentisinin %40 ile %50 arasında artış göstereceğini düşünüyoruz. ♦ 100 bin TL matraha sahip bir otomobilin yeni ÖTV oranları ile sağlayacağı avantaj 18.400 TL ♦ 80 bin TL matraha sahip Peugeot Partner tipi hafif ticari aracın yeni ÖTV oranları ile sağlayacağı avantaj 9.440 TL ♦ 70bin TL matraha sahip Peugeot Partner Panelvan tipi aracın yeni KDV oranları ile sağlayacağı avantaj 12.370 TL olacak.”

TOYOTA’DA HİBRİT İNDİRİMİ

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Zor bir dönemden geçerken böyle bir uygulamayı devreye almak hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça mutlu etmiştir. Bunun yanında 1800 cc hibrit araçlara da 15 puanlık indirim gelmesi bizleri ayrıca memnun etmiştir.” Yeni Toyota modellerinin fiyatları şöyle sıralandı:

♦ 1.8 C-HR Hybrid 4×2 Advance e-CVT

♦ Eski Fiyat: 179.350

♦ Yeni Fiyat: 161.600 ♦ Değişim: -10%

♦ Corolla 1.6 Life

♦ Eski Fiyat: 86.900

♦ Yeni Fiyat: 77.200

♦ Değişim : -11%

♦ Hilux 2.4 D-4D 4×2 Active

♦ Eski Fiyat: 138.400

♦ Yeni Fiyat: 118.650

♦ Değişim: -14%

♦ Hilux 2.4 D-4D 4×4 Hi-Cruiser A/T

♦ Eski Fiyat: 203.750

♦ Yeni Fiyat: 174.900

♦ Değişim: -14%

NISSAN QASHQAI’DE 13 BİN TL FİYAT AVANTAJI

Nissan Qashqai ÖTV‘deki 15 puanlık indirimden önce 1.2 litrelik benzinli motor seçeneği ve Vısıa donanımıyla yaklaşık 134 bin liradan satışa sunuluyordu. Aracın yeni fiyatı ise 121 bin 860 liraya kadar geriledi. Aracın fiyatında 13 bin liraya kadar inmiş oldu.